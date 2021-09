Es ist offiziell: Das Reutter-Areal in Westheim hat den Besitzer gewechselt. Ende Juli sei der Notarvertrag unterzeichnet worden. Das sagt Peter Otto Reutter, Mitglied der Familie, in deren Besitz sich die etwa einen Hektar große Fläche an der Ortsdurchfahrt in Rosengarten-Westheim mehr als 100 Ja...