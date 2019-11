Seit dem 9. September ist die L 1036 zwischen Braunsbach und Orlach wieder voll gesperrt. Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart lässt dort ein rund 100 Meter langes Teilstück sanieren, nachdem es in dem Bereich zu einer Böschungsrutschung hin zum Orlacher Bach gekommen ist. Dies hat auch zu einer Beschädigung der Fahrbahn geführt, die in dem betreffenden Stück nun auch erneuert werden muss. Fertig wollte man mit der aufwendigen Maßnahme am 4. Dezember sein. Doch daraus wird nichts. Während der Bauabwicklung haben sich weitere Probleme ergeben. Das hat zur Folge, dass das RP mittlerweile von einer Vollsperrung bis Freitag, 20. Dezember, ausgeht – vorbehaltlich der Witterungsbedingungen.

Anpassung der Konstruktion

„Während der Bauabwicklung wurde festgestellt, dass der sogenannte Gründungshorizont – also der Punkt, an dem die Pfähle ihre Last in den tragfähigen Boden abgeben – des erforderlichen Festgesteins tiefer liegt als ursprünglich angenommen und geplant“, erklärt Stefanie Paprotka von der Pressestelle des RPs. Zur Anpassung der Konstruktion an diese veränderten geologischen Bedingungen seien neue statische Berechnungen nötig geworden. „Inzwischen sind die Spezialtiefbauarbeiten abgeschlossen und die Pfähle wurden angepasst“, so Paprotka. Auch die Wasserableitung entlang des Hangs sei mittlerweile fertiggestellt.

Neben der zeitlichen Verzögerung haben die zusätzlich nötigen Arbeiten auch finanzielle Auswirkungen. Ursprünglich ist das RP von einer Investitionssumme von 480 000 Euro ausgegangen, mittlerweile wird mit rund 600 000 Euro gerechnet.

„Das RP hat mir gesagt, dass man bis Weihnachten fertig sein will“, sagt Braunsbachs Bürgermeister Frank Harsch auf Nachfrage. „Hoffentlich klappt das.“ Denn trotz der offiziellen Umleitung seien vor allem die Anwohner der Schaalhof- und der Dörrhofstraße von einem gestiegenen Verkehrsaufkommen betroffen. Ortskundige nutzen die Strecken, um die Umleitung zu umgehen. „Schleichwege würde ich das nicht nennen“, so Harsch.

„Vom Grundsatz her ist das ja auch nicht illegal.“ Die Anwohner der beiden Straßen seien leider immer „massiv betroffen“, wenn die Landesstraße Richtung Orlach gesperrt ist, „die sind schon schwer gebeutelt“.

Wenn die Landesstraßensanierung abgeschlossen ist, will die Gemeinde Braunsbach übrigens Schaalhof- und Dörrhofstraße sanieren. „Das wollten wir schon vor der Sturzflut machen“, sagt Bürgermeister Harsch. Durch die langen Sperrungen habe es aber noch keinen Sinn gemacht.