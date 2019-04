Angler hatten die Verunreinigung des Flusses bemerkt. Der Regen hat die Farbe wohl eingeschwemmt. Die Polizei ermittelt.

Am Montagabend gegen 21.50 Uhr meldeten zwei Angler eine Verunreinigung des Kochers auf Höhe eines Sägewerks in der Talstraße. Wie sich herausstellte, waren an diesem Tag Malerarbeiten durchgeführt worden. Der Regen hat offenbar einen Teil der Farbe in einen Kanal geschwemmt, der in den Kocher führt.

Wasser in Hohenlohe Jagstkatastrophe: Umweltsünden an vielen Flüssen und Bächen entdeckt Schadstoffe beeinträchtigen das Ökosystem der Jagst. Sie ist auch drei Jahre nach dem Brand der Mühle Lobenhausen und den Folgen nicht genesen.

Feuerwehr errichtet Sperren im Kocher

Die Feuerwehr errichtete zwei Sperren, um die ölhaltige Farbe aufzufangen. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Schwäbisch Hall mit zehn Fahrzeugen und 44 Kräften, sowie die Feuerwehr Sulzbach-Laufen mit drei Fahrzeugen und 23 Kräften. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden aufgenommen.

