Auf der Durchgangsstraße in Döttingen reihen sich am Montagnachmittag etliche Feuerwehrfahrzeuge aneinander. Die Motoren laufen, die Blaulichter zucken, Einsatzkräfte tragen Säcke in die abgesperrte Keltergasse. Zwei Mädchen warten an der Bushaltestelle. „Was ist passiert?“, will ein Passan...