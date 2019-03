Die Bio-Musterregion Hohenlohe will sich im Bereich Bildung engagieren. Ziel ist ein neuer Ausbildungsweg.

Ein weiteres Projekt der Bio-Musterregion Hohenlohe wird sich im Schulbereich abspielen. „In den Lehrplänen der beruflichen Schulen ist der ökologische Landbau bisher nur zum Teil vertreten“, sagt Walter Vogt von der Akademie Schloss Kirchberg. „Wir wollen ihn nicht nur in Produktion und Handel, sondern auch im Bildungsbereich nachhaltig verankern.“ Dieses Ziel habe man bei der Erarbeitung der einzelnen Projekte für die schlussendlich erfolgreiche Bewerbung Hohenlohes als Musterregion formuliert. Das Projekt „Bildung und Qualifizierung für Bio“ soll „Hemmnisse und Verzögerungen bei der Umstellung und Gründung von biologisch wirtschaftenden Betrieben“ abbauen. „Solide Aus- und Weiterbildung schafft die Basis für Erzeuger, auf ökologischen Landbau umzustellen, um die steigende Nachfrage regional decken zu können“, steht in der Projektbeschreibung.

Ernährung Hohenlohe wird zur Bio-Musterregion Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft in der Region. Zahlreiche Projekte gehen an den Start.

Zunächst sind kurzfristige Qualifizierungsmaßnahmen vorgesehen: Ökologisch anerkannte landwirtschaftliche Betriebe sollen dabei als Ausbildungsbetriebe dienen. „Betriebe dieser Art können hierfür die Auszeichnung ,Hohenloher Bio-Stern’ erhalten“, sagt Vogt und zeigt so die Vernetzung der einzelnen Projekte der Musterregion auf. Mittelfristig strebt man die Einrichtung einer zweijährigen Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen im Bereich Landwirtschaft mit dem Schwerpunkt „Ökologischer Landbau“ an der Richard-von-Weizsäcker-Schule in Öhringen an.

Bio-Musterregion Hohenlohe Produkte aus Hohenlohe: Neuer Online-Shop für Verbraucher Mit einer speziellen Online-Plattform soll die Vermarktung regional erzeugter Lebensmittel angekurbelt werden. Ein weitere Projekt der Bio-Musterregion Hohenlohe.

Bis Mai soll die Zusatzqualifizierung in Zusammenarbeit mit der Öhringer Schule inhaltlich geplant werden. Bis September soll die Genehmigung beim Landratsamt Hohenlohekreis und dem Regierungspräsidium Stuttgart eingeholt werden. Bei einem positiven Bescheid plant man den Start im Schuljahr 2019/2020 mit rund 20 Schülern. „Der Lehrereinsatz kann von der Schule geleistet werden“, steht dazu in der Projektbeschreibung. Kosten könnten für externe Referenten anfallen.

