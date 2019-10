Schläge mit High-Heels musste ein 30-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in einem Taxi einstecken. Gemeinsam mit seiner Begleiterin fuhr der Mann von Stuttgart in Richtung Öhringen. Während der Fahrt schlug die Begleiterin mehrfach mit ihren Schuhen gegen den Kopf des Mannes. Nachdem beide in Öhringen ausgestiegen waren verschwand die Dame in einem Wohnhaus. Der Mann, der nicht aus Öhringen stammt, wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Das könnte dich auch interessieren: