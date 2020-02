Die Chancen zur gewünschten Elektrifizierung der Hohenlohebahn zwischen Öhringen und Schwäbisch Hall und zur Reaktivierung der Kochertalbahn zwischen Waldenburg und Künzelsau „haben sich wesentlich verbessert“. Davon ist der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe, Christian von Stetten, überzeugt.

Mit den im Bundestag beschlossenen Regionalisierungs- und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzen flössen bis zum Jahr 2030 insgesamt weitere sieben Milliarden Euro vom Bund an die Länder zum Aus- und Neubau des öffentlichen Personenverkehrs, so von Stetten. Allein für Baden-Württemberg seien das über 617,4 Millionen Euro an zusätzlichen Regionalisierungsmitteln, die auch dem Bahnverkehr in den Landkreisen Hohenlohe und Schwäbisch Hall zugutekommen können.

„Ich hoffe, dass dieses Finanzierungspaket nun neuen Schwung in die Ausbauüberlegungen und die Planungen bringt. Ich möchte, dass die Stadtbahn Heilbronn am besten bis nach Schwäbisch Hall, aber in einem ersten Ausbauschritt mindestens bis Waldenburg ausgebaut wird. Zusätzlich müssen wir die Chance ergreifen und die ehemalige Kochertalbahn von Waldenburg bis Künzelsau reaktivieren“, so von Stetten in einer Pressemitteilung. Der Ball liege nun im Feld der Landesregierung, denn, so der CDU-Politiker, „deutlich mehr Geld ist das eine, Organisation und Umsetzungswille sind das andere. Ich erwarte nun eine rasche Planung und schnelle Umsetzung der in den Landkreisen Hohenlohe und Schwäbisch Hall notwendigen Maßnahmen.“