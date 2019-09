Die Messerstecherei am Oberen Tor in Öhringen am Mittag des 1. Augusts hat für großes Aufsehen gesorgt. Vor allem deshalb, weil sie sich in aller Öffentlichkeit abspielte und einen großen und langwierigen Polizeieinsatz zur Folge hatte. Aber auch deshalb, weil der mutmaßliche Täter, ein 33 Jahre alter Albaner, sein Opfer, einen 21 Jahre alten Syrer, zuvor nicht gekannt und plötzlich auf ihn eingestochen haben soll.

Seitens der Polizei wurde die Festnahme des mutmaßlichen Täters noch am Nachmittag bekannt gegeben. Alter und Nationalitäten von Täter und Opfer wurden erst tags darauf öffentlich gemacht. Am 5. August teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass sich der Täter in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll.

Wie jetzt bekannt wurde, ist der Beschuldigte wegen einer Tat am 8. April 2018 bereits wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft. Das Amtsgericht Öhringen hatte ihn zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu zehn Euro verurteilt. Der Strafbefehl ist seit 13. Juli 2019 rechtskräftig. Das wurde auf eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten im Wahlkreis Hohenlohe, Anton Baron, mitgeteilt. Baron wollte detaillierte Informationen zu dem mutmaßlichen Täter erfragen, „da leider weder von der Polizei noch von der Presse nähere Informationen zu der Person gemacht wurden“, schreibt Baron, der fordert, dass „derartige Gewaltstraftäter bis zur Ausweisung hinter Schloss und Riegel bleiben“.

Warum es vergleichsweise lange gedauert hat, bis Details zu den Tatbeteiligten und den Umständen verlautbart wurden, erklärt Staatsanwalt Christoph Meyer-Manoras: Die Staatsanwaltschaft sei mit dem Vorgang ab dem Nachmittag des 1. August befasst gewesen. Seitens der Polizei sei es unter dem vordringlichen Aspekt der Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit darum gegangen, den Tatverdächtigen dingfest zu machen. „Die vorläufige Festnahme erfolgte an diesem Tag gegen 16 Uhr, anschließend wurden die Informationen an die Staatsanwaltschaft gegeben“, sagt Meyer-Manoras und weiter: „Die sogenannte WE-Meldung, die Grundlage der Prüfung seitens der Staatsanwaltschaft ist, ging erst nach Dienstschluss ein.“ Was heißt WE-Meldung? „Wichtiges Ereignis“, sagt Christoph Meyer-Manoras. Am nächsten Morgen um 8.25 Uhr sei die Billigung des Entwurfs einer Pressemitteilung an die Polizei übermittelt worden, welche um 8.31 Uhr an die Presse geleitet wurde.

Die Öffentlichkeit sei ergänzend per Pressemitteilung vom 5. August informiert worden, dass gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl ergangen und vollzogen sei. Zu diesem Zeitpunkt wurde bekannt, dass der psychisch problembehaftete Verdächtige sich von dem Opfer verfolgt glaubte. Meyer-Manoras fügt hinzu, dass das Polizeipräsidium Heilbronn und die Staatsanwaltschaft parallel zu diesem aufsehenerregenden Fall mit einer weiteren Sache befasst waren, nämlich einem Raub in Kupferzell.

Das könnte dich auch interessieren: