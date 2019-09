Fachsimpeln an der Schütte im Hof der Hohenloher Fruchtsäfte in Schwäbisch Hall. Gerhard Freimüller aus Weckrieden stellt seit zig Jahren selbst Most her. „60 Prozent Birnen, 40 Prozent Äpfel.“ Der Most im 100-Liter-Fässchen „schmeckt noch immer, hat keinen Essigstich“. „Er ist stark, man muss ihn mit Sprudel verdünnen.“ Weil es immer weniger kleine Mostereien gibt, bei denen man kleinere Obstmengen anliefern und den eigenen Saft mitnehmen kann, hat sich die Familie inzwischen eine eigene Presse gekauft. Der Most komme ohne Zusatzstoffe aus. „Geschwefelt wird nicht.“

Folker Brand, Geschäftsführer der Hohenloher Fruchtsäfte, ist Herr über große Pressen und große Tanks. Das Unternehmen stellt auch Most her. Doch letztes Jahr hat es den gebürtigen Hessen gepackt, und er hat ein kleines Fässchen eigenen „Äppelwoi“ hergestellt. In nur einer Woche war der Saft vergoren – die Zuckerwerte im Obst waren nach dem heißen Sommer sehr gut. Sein Tipp für einen besonderen Drink: Cola-Most, zwei Drittel Most, ein Drittel Cola. Kartenspieler in dem Ort, aus dem er kommt, hätten das erfunden. Denn nach Biergenuss waren die Herren bedudelt, nach dem Trinken von Most noch klar im Kopf. Freimüller lächelt. So recht kann er sich diese Mischung nicht vorstellen. Aber er will es mal ausprobieren.

Freimüller hat am Dienstag den ersten Anhänger voll Äpfel geliefert. Einige weitere werden noch folgen, denn gut 100 Bäume wachsen auf den beiden Streuobstwiesen, die zu seinem Hof gehören. „Wir tauschen das Obst in Apfelsaft.“ Rund 400 Liter trinke seine Großfamilie im Lauf eines Jahres. Die Ernte heuer sei miserabel. „Manche Bäume tragen gar nichts. Bestimmte Bäume hängen aber voll.“ Er hat beobachtet, dass vor allem die alten Bäume letztes und auch dieses Jahr abgestorben sind. „Das ist wie im Wald. Dort sind es die Fichten.“ Er habe zahlreiche junge Bäume gepflanzt, vorwiegend Tafelobst, Renetten, Elstar, Blutstreifling, Golden Delicious. „Aber die Konsumsorten sind nicht so gesund“, weiß er. Auch Birnen hat er gesetzt. „Aber bis wir zum Ernten kommen, ist der Baum meist leer“, fügt er hinzu. Die Birnen werden stibitzt.

„Viele Bäume tragen keine Früchte“, hat Folker Brand beobachtet. „Die Bäume werfen die Früchte ab und die Äpfel sind sehr klein, obwohl es immer wieder geregnet hat. Viel Obst fault auch schon auf den Bäumen.“ Über die Ursachen gebe es vielfältige Spekulationen.

Bekannt ist, dass insbesondere beim Streuobst die sogenannte Alternanz gelte: Auf ein Jahr mit starkem Behang mit Früchten folge ein schwaches. „Die neuen Sorten im Tafelobstanbau neigen nicht dazu.“ Hinzu komme, dass im gewerblichen Obstanbau die Baumblüten ausgedünnt werden. So werde verhindert, dass ein Baum sich in einem Jahr bei der Frucht verausgabe und im kommenden Jahr nichts trage.

In den vergangenen zwei Jahren prägten Klimaextreme die Ernten. Ende April 2017 vernichteten Spätfröste fast die kompletten Fruchtansätze. „Das war ein Totalausfall“, so Brand. Im Jahr darauf stand erwartungsgemäß eine überaus starke Ernte an. Jetzt der Einbruch. 2017 erhielten die Anlieferer zwischen 10 und 16 Euro pro 100 Kilogramm, heuer zwischen 7 und 8 Euro. Der Grund für den noch schlechteren Preis als vor zwei Jahren: „Die Lagerbestände sind europaweit gefüllt“, berichtet Brand. Auch bei den Hohenloher Fruchtsäften liegen noch rund 700.000 Liter im Tank.

Mehr Bio-Obst als Nachfrage

Bemerkenswert ist, dass die Preise für Bio-Obst um 5 Euro gesunken sind – trotz der sehr kleinen Ernte. 2017 bekamen die Bauern 20 bis 24 Euro pro 100 Kilogramm, 2019 noch 15 Euro. „Viele große Obstbauern haben sich zertifizieren lassen. Jetzt ist das Angebot größer als die Nachfrage“, berichtet Folker Brand. Auch Gerhard Freimüller hat sich überlegt, seine völlig unbehandelten Erträge von den beiden Streuobstwiesen als Bio-Ware auszeichnen zu lassen. „Aber die Kosten für die Zertifizierung . . .“ So gute Ernten wie 2018 gebe es halt nur selten, 15 Tonnen hatte er damals gelesen. Dieses Jahr werde es nur ein Bruchteil dessen sein.

Das könnte dich auch interessieren: