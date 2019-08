Zwei Wochen nach den Vorfällen ist die Empörung in Mittelfischach unter Anwohnern und Angehörigen von Trauernden noch immer groß.

Nach den Vandalismus-­Vorfällen in den Nächten vom 8. auf den 9. August sowie 9. auf 10. August fehlt von den Tätern weiter jede Spur. Der Zeugenaufruf habe bislang leider keinen Erfolg gebracht, teilte gestern das Polizeipräsidium Aalen mit. Zwar sind die Schäden auf dem Mittelfischacher Friedhof mittlerweile weitgehend beseitigt, doch die Empörung über die Vorfälle ist im Fischachtal nach wie vor groß.

Schlimmer als nur ein Streich

„Die lapidare Einschätzung des Polizeireviers Schwäbisch Hall teile ich nicht“, schreibt Ruth Hofmann aus Unterfischach an unsere Zeitung. Hintergrund ist die Aussage von Hauptkommissar Thomas Heiner, der die Sachbeschädigungen als „Dummebubenstreich“ eingeordnet hatte. Ruth Hofmann zählt die Vergehen der unbekannten Täter noch einmal auf: Ein massives Grabkreuz aus Metall wurde aus der Verankerung gerissen, ebenso mehrere, an frischen Gräbern stehende, Holzkreuze. Zudem wurden Kreuze von Grabsteinen gewaltsam entfernt, Blumen herausgerissen und zertrampelt sowie Grabschmuck wie Engel oder Grablichter zerstört. Während die Täter ihrem Zerstörungsdrang freien Lauf ließen, zündeten sie Feuerwerkskörper und tranken Alkohol.

„Dies alles halte ich nicht für einen Dummebubenstreich, sondern es ist Vandalismus, eine massive Störung der Friedhofsruhe sowie eine Respektlosigkeit und sollte somit auch als solche benannt und geahndet werden“, schreibt Ruth Hofmann.

Eine Frau aus Mittelfischach, die vorgestern das Grab eines Angehörigen pflegte, glaubt, dass es sich bei den Tätern nicht um Kinder, sondern um ältere Jugendliche gehandelt haben muss. Denn um das Metallkreuz aus der Verankerung zu reißen, brauche es viel Kraft, das schaffe auch nicht eine Person allein.

Dass die Täter vor der Friedhofshalle zugange waren, dort eine Lampe herausrissen, findet die Frau besonders makaber. Denn in der Nacht zum 9. August sei in der Halle ein Toter aufgebahrt gewesen. In der darauffolgenden Nacht seien womöglich die gleichen Täter zurückgekehrt und hätten auf dem Friedhof zwei Feuer entzündet, eines direkt vor der Trauerhalle. Die dafür verwendeten großen Holzstücke hätten sie auf Schubkarren gehievt, die eigentlich für den Transport verwelkter Blumen oder nicht mehr benötigtem Grabschmuck vorgesehen sind. Die Schubkarren warfen sie anschließend in ein Gebüsch außerhalb des Friedhofs. „Das alles hat mich erschüttert“, sagt die Frau. Acht gezündete Feuerwerkskörper habe sie von dem Grab ihres Angehörigen entfernen müssen.

Bewusste Gotteslästerung?

Eine Frau, die den Anblick eines herausgerissenen Kreuzes vom Grab ihres verstorbenen Mannes ertragen musste, sagt: „Es hat mich wirklich sehr verletzt. Zum Glück lässt die starke Traurigkeit mittlerweile wieder nach.“ Erschreckend findet sie, dass es die unbekannten Täter offenbar ganz gezielt auf Kreuze und Engel abgesehen hatten – möglicherweise ein Fall von Gotteslästerung oder Satanismus. Dafür könnte auch sprechen, dass die in der Nacht zum 10. August angezündeten Holzklötze vor der Friedhofshalle offenbar in Form eines Kreuzes auf das Pflaster gelegt wurden. Die noch immer sichtbaren Schmauchspuren deuten darauf hin.

