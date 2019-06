Der neue Schwanenplatz in der Obersontheimer Hauptstraße ist fast fertig. Er öffnet den Blick auf Rathaus, Kirche und Schloss und soll die Ortsmitte aufwerten.

Der Gasthof Schwanen ist 2014 abgerissen worden. Seitdem war die Fläche in der Ortsmitte brach gelegen. Ende Februar begannen die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Schwanenplatzes. „Jetzt ist er zu 95 Prozent fertig. Was noch fehlt, sind die Poller, die verhindern, dass Autos abgestellt werden. Es war dem Gemeinderat ja von Anfang an wichtig, dass der Platz nicht als Parkmöglichkeit genutzt wird“, betont Obersontheims Kämmerer Jonathan Richter.

Zusammen mit dem Hospitalhof soll der Schwanenplatz die Ortsmitte aufwerten. Das dürfte gelungen sein, denn nicht nur das schmucke Rathaus mit seiner Fachwerkfassade kommt viel besser zur Geltung, sondern auch das Schloss der Limpurger Schenken und die Kirche aus dem 16. Jahrhundert sind jetzt von dort zu sehen. „Auch wenn die Kirche im Moment eingerüstet ist“, wie Richter anmerkt.

In der ersten Planung war vorgesehen, das Backhaus, das seinen Platz hinter der Schenk-Friedrich-Schule räumen musste, auf den neuen Schwanenplatz zu verlegen. Das hat sich dann aber als zu teuer herausgestellt. Auch ein stattdessen geplanter Pavillon hätte dazu geführt, dass der Kostenrahmen enorm überschritten worden wäre. „Wir hatten nach der Kostenkalkulation mit Gesamtkosten von 142.000 Euro gerechnet. Die Ausschreibung hatte aber aufgrund der angespannten Lage im Bausektor 213.000 Euro ergeben. Wir haben deshalb den Pavillon streichen müssen“, erklärt Richter. Damit lagen die Gesamtkosten wieder im vertretbaren Rahmen.

Die jetzige Gestaltung ist recht zurückhaltend: Zwei Sitzbänke laden zum Verweilen ein. Gepflastert ist der Platz genauso wie der Hospitalhof. „Die beiden Plätze sollen als Einheit wahrgenommen werden“, so Richter. Auch der Rathausplatz hat neben Kopfsteinpflaster diesen Bodenbelag. Dort hinauf gelangen die Bürger jetzt vom Schwanenplatz aus direkt über eine großzügig mit Absätzen angelegte Treppe. Noch sieht sie etwas nackt aus. „Dort kommen aber noch Pflanzen hin“, stellt Richter fest.

Bäume fehlen noch

Das hinter den Sitzbänken ansteigende Gelände wird oben und unten jeweils von einer niedrigen Natursteinmauer begrenzt. Auf der dort angelegten Wiese sollen im Herbst noch niedrig wachsende Bäume, die die Sicht auf Kirche und Schloss nicht behindern, gesetzt werden.

Bereits verlegt wurden Stromkabel, weil aus dem Gemeinderat in der Planungsphase der Vorschlag kam, eventuell eine Ladestation für E-Bikes oder E-Scooter aufzustellen. Man hat sich aber darauf geeinigt, das zu verschieben, bis der Bedarf größer wird.

Und was sagen die Bürger zum Schwanenplatz? „Direkte Rückmeldungen haben wir noch nicht bekommen, aber man sieht immer wieder Leute, die stehen bleiben und sich den Platz anschauen“, berichtet der Kämmerer. Ein Highlight im wahrsten Sinn des Wortes dürfte der Platz zumindest bei Dunkelheit werden, denn in den Boden sollen noch Strahler eingebaut werden, die ihn und die benachbarten Gebäude, allen voran das Rathaus, nachts eindrucksvoll in Szene setzen.

