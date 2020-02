Wo sonst Touristen das Stadtbild prägen, dominierten am Samstag Bauern die Szenerie in der Dinkelsbühler Altstadt. Die Initiative „Land schafft Verbindung“ hatte zu einer Kundgebung vor der Schranne aufgerufen. Wobei die Wahl des Ortes kein Zufall war, denn in der Schranne fand eine Wahlkampfv...