Am Donnerstag hat Michael Dambacher seinen letzten Arbeitstag als Bürgermeister von Bühlertann. Im Gespräch zieht er eine Bilanz seiner Amtszeit und nimmt Stellung zum Thema Ortskern.

Neun Jahre Bühlertann gehen zu Ende. Sie haben mal gesagt, Sie gehen auch mit einem weinenden Auge. Was werden Sie vermissen?

Michael Dambacher: Zum einen mein Rathausteam. Als ich hergekommen bin, habe ich ein tolles Team vorgefunden, das bereit war, viel Neues mitzugehen. Wir haben zum Beispiel viele Dinge im Bereich der Digitalisierung gemacht. Schon 2011 haben wir ein elektronisches Dokumenten-Management-System eingeführt. Wir waren viele Jahre Referenz-Gemeinde im Land beim Thema Digitalisierung. Es ist nicht selbstverständlich, dass das eine Verwaltung ohne Murren mitträgt. Aber auch die großartige Unterstützung durch die Vereine, wie beispielsweise beim Ausrichten der Tour de Hohenlohe. Eine tolle Gemeinschaftsleistung.

OB-Wahl Ellwangen Michael Dambacher dankt Mitbewerbern für fairen Wahlkampf Den zweiten Wahlgang entscheidet der Bühlertanner Noch-Bürgermeister für sich. Er holt zwei Drittel der Stimmen.

Und abgesehen von Ihrer Arbeit?

Man ist auch angekommen im Lauf der Jahre, sei es die Familie oder die Tochter. Ich gehe jeden Morgen in den Kindergarten und bin da einerseits Papa aber auch Chef der Mitarbeiterinnen. Man wächst in so eine Gemeinde rein und identifiziert sich mit ihr.

Wenn Sie Ihr Wirken in Bühlertann auf drei Themen reduzieren müssten, was wären die Hotspots?

Zum einen, dass wir das Schulzentrum vor Ort erhalten konnten. Das war damals ein ganz wichtiger Punkt. Und in dem Zusammenhang auch die Sanierung des Kindergartens Kunterbunt und der Erweiterungsbau um Mensa und weitere Betreuungsräume. Wir haben viel im Betreuungs- und Bildungsbereich investiert. Wir haben auch viel beim Thema Internetversorgung gemacht. Das sind so Dinge, die man nicht so sieht, aber sie wirken sich direkt auf die Haushalte aus. Der dritte Pflock ist die Ortskernsanierung. Wir haben es geschafft, ins Landessanierungsprogramm aufgenommen zu werden und konnten schon viele Leerstände wieder mit Leben füllen oder alte Häuser sanieren. Gleichzeitig haben wir auch die Straßenbeleuchtung saniert. Wir haben fast zu 100 Prozent auf LED umgestellt.

Das Thema Ortskern mit Bushaltestelle und Ärztehaus gehört dazu?

Natürlich, und zwar zentral. Wir haben für den Ortskern zumindest schon mal gute Planungen vorliegen. Als ich Anfang 2010 herkam, hieß es, ich müsste eine Lösung für die Bushaltestelle liefern. Ich habe mir das zu Herzen genommen und zusammen mit dem Gemeinderat Sanierungsmittel und Planungen auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt eine Lösung und man könnte sie umsetzen. Damals hieß es, das schaffen Sie nie. Ich habe es zumindest auf dem Tablett serviert und jetzt stößt es bei manchen nicht auf Gegenliebe. Ich habe damals gesagt, wenn wir das anstreben, wird etwas weichen müssen. An irgendeiner Stelle müssen wir Platz schaffen.

Da reden wir jetzt vom Raiffeisenbank-Gebäude?

Genau. Vor zwei, drei Jahren hat noch keiner geglaubt, dass wir an alle Grundstücke und Fördertöpfe herankommen. Zum Beispiel das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsprogramm. Von Landesseite werden unsere Planungen begrüßt und unterstützt. Das ist auch nicht immer der Fall. Wir haben Grund und Boden erworben, jetzt muss man es nur noch umsetzen. Und es ist ja nicht nur das Thema Bushaltestelle, unmittelbar damit zusammen hängt die ärztliche Versorgung. Es ist eine Vielzahl an Themen, die man jetzt eigentlich lösen könnte.

Gegenwind gab es immer?

Ja, aber wir haben uns bemüht, alle Kritikpunkte in die Planung mit aufzunehmen. Es ist eine vielschichtige Geschichte, an der viele Partner beteiligt sind. Wir haben 2014 eine Bürgerversammlung gemacht und die Leute aufgefordert, ihre privaten Stellungnahmen im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans vorzubringen. Wir haben alles dargelegt. Nach den verschiedenen Bürgerinitiativen wurde uns durchaus auch gesagt, dass es nun eine gute Sache ist. Dass es jetzt noch mal vier Jahre gedauert hat, liegt nicht an mir. Man muss in Förderprogramme reinkommen, das ist nicht so einfach. Man muss sich mit Vertragspartnern und Grundstückseigentümern einig werden, die ärztliche Versorgung schwingt immer mit. Mir konnte bis Anfang des Jahres keiner sagen, mit wie vielen Fachärzten ich planen kann. Alle fragen, wann das Ärztehaus kommt. Ich frage dann zurück, mit wie vielen Ärzten können wir planen? Einer, zwei, drei oder vier? Eins lasse ich mir nicht vorwerfen: Wir können kein Ärztehaus planen, das entweder zu groß oder zu klein ist.

Wird die Gemeinde als Bauträger auftreten?

Nein, das ist ja dieser Irrsinn, der teilweise erzählt wird. Wir haben einen Investor. Wir müssen als Gemeinde selbst gar nicht tätig werden, es zeichnet sich auch eine mögliche Lösung unter den Ärzten ab. Das sind ideale Voraussetzungen.

Kann man schon Namen nennen?

Noch nicht. Die Gespräche laufen noch. Dann wird herauskommen, wer sich was und wie vorstellen könnte. Die Ärzte aus der Umgebung sind zu diesem Termin eingeladen. Das Konkrete wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Wir können aber festhalten, dass es Bedarf für drei Ärzte und einen Facharzt gibt. Im Vorfeld sind verschiedene Dinge zu klären, dann ist die Umsetzung schnell gemacht. Wir haben einen Bebauungsplan, der seit vergangenem Jahr gültig ist. Jetzt müssen wir an die Hochbauplanung.

Hätten Sie die Umsetzung der ganzen Sache noch gern erlebt als Schultes?

Die Frage ist, wird es überhaupt umgesetzt? Das steckt natürlich viel Herzblut drin. Ich sage ganz ehrlich: Was gerade abläuft, geht nicht ganz spurlos an mir vorbei. Zusammen mit den Gemeinderäten habe ich viel Hirnschmalz verwendet für eine Lösung, die funktionieren kann. Sie würde eine Riesenchance bieten und Infrastruktur vor Ort halten. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft mit der ärztlichen Versorgung in Bühlertann aussehen wird. Und wenn man jetzt noch ein paar Ehrenrunden dreht, werden die Akteure und Fördermöglichkeiten auch irgendwann nicht mehr da sein.

Wenn man mal das Thema Ortskern ausklammert, blicken Sie auf eine erfolgreiche Amtszeit zurück?

Dafür, dass es am Anfang hieß, mein Vorgänger hätte alles gemacht, kann ich im Rückblick sagen, es gab schon noch einiges zu tun. Insofern bin ich zufrieden. Was mich nicht zufrieden macht, und das sage ich ganz offen, ist das, was sich im vergangenen halben Jahr in der Gemeinde abspielt zum Thema Ortskern. Aber das ist auch der Zeitgeist. Es wird von Einzelnen viel mit falschen Informationen, mit alternativen Fakten, gearbeitet.

Haben Sie da ein Beispiel?

Dass man 800 000 Euro für ein Bankgebäude ausgibt und das Geld ist weg. Das stimmt so nicht. 800 000 Euro werden ausgegeben und vor Ort wieder investiert, nämlich in ein neues Gebäude. Zudem bekommen wir vom Kaufpreis aus dem Sanierungsprogramm die Hälfte erstattet, wir kriegen die Abbruchkosten zu 100 Prozent ersetzt. Das, was letzten Endes an Kosten auf die Gemeinde zukommt, ist überschaubar und finanzierbar.

Denken Sie, der Ortskern wird das Thema im Wahlkampf?

Definitiv. Es wird über Sieg oder Niederlage entscheiden. Man wird wissen wollen, ob die Kandidaten für die jetzige Lösung sind oder dagegen. Die Wahl wird dadurch ein indirekter Bürgerentscheid, ob es so kommen soll oder nicht. Das würde ich ein Stück weit auch begrüßen. Und wenn es, egal wie auch immer, entschieden ist, muss auch mal Ruhe sein. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie und es sind stets demokratisch gefasste Mehrheitsbeschlüsse gewesen.

Wie würden Sie die Stimmungslage in der Bevölkerung beschreiben?

Gespalten. Das liegt eben daran, dass mit vielen falschen Behauptungen gearbeitet und Stimmung erzeugt wird. Das finde ich bedauerlich. Dabei kann man sich auch ganz offen informieren: Seit 2010 haben wir ein Ratsinformationssystem, wo man sich alle Infos holen kann. Jeder mündige Bürger, der wissen will, was läuft, kann sich sämtliche Sitzungsunterlagen und Protokolle herunterladen. Wir haben Bürgerversammlungen, -werkstätten, -fragestunden im Gemeinderat und haben alles online transparent gemacht. Wenn ich höre, wir informieren schlecht, dann frage ich: Wo sind denn die Leute in den Gemeinderatssitzungen? Wie viel Öffentlichkeit muss man denn noch herstellen? Es ist auch eine Holschuld der Bürger, so wie die Bringschuld des Gemeinderats und der Verwaltung. Wir liefern, aber die Leute müssen sich auch an offiziellen Stellen informieren.

Werden Sie den Wahlkampf verfolgen?

Natürlich, aber mehr auch nicht. Ich sehe meine Pflicht jetzt darin, den neuen Gemeinderat so zu informieren, dass die Dinge richtig bewertet werden können. Ich werde selbstverständlich wählen gehen, denn wir werden vorerst in Bühlertann wohnen bleiben. Aber ab dem 19. Juli bin ich nur noch Bürger.

Haben Sie noch ein Schlusswort an Ihre Bühlertanner Mitbürger?

Sie sollen sich ihre Lebensfreude und das große ehrenamtliche Engagement bewahren. Mit diesem Elan, vor allem zur Faschingszeit, kann sich die Gemeinde schmücken. Alt und Jung ziehen an einem Strang, das ist toll und bemerkenswert.

