Der Rems-Murr-Kreis stellt dem Deutschen Roten Kreuz in Murrhardt Räume für einen neuen Notarztstandort zur Verfügung. Damit soll, wie das Landratsamt mitteilt, „die Notfallrettung im Nordosten des Landkreises deutlich verbessert werden“. Im Juli haben Landrat Dr. Richard Sigel und Sven Knödler, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Rems-Murr, den Mietvertrag für die Räume im Winterdienststützpunkt Murrhardt unterzeichnet. Innerhalb weniger Wochen wurden diese nun umgebaut und an die baulichen und betrieblichen Voraussetzungen eines Notarztstandorts angepasst. Am heutigen Donnerstag wird der neue Standort eingeweiht, bevor er morgen den Betrieb aufnimmt.

