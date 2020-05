Eher traurig sei er, sagt Klaus Lahr, der seit 31 Jahren Jahren für die SPD im Gemeinderat sitzt. Dabei sei Bürgermeisterin Heike Naber doch so hoffnungsvoll in ihr Amt gestartet. Jetzt stehe man vor einem Scherbenhaufen.

Lahr fungiert bei verschiedenen, auch offiziellen Anlässen oft als Sprecher des gesamten Gemeinderats, auch wenn er nicht die Mehrheitsfraktion AWV vertritt. Das ist der Part von Uli Roth.

Architektenaufträge vergeben“ habe. Die Kosten hierfür gingen in die Hunderttausende. Bürgermeisterin von Leutershausen Sandra Bonnemeier wirft das Handtuch Leutershausen Beide Stadträte meldeten sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung unter dem Punkt „Verschiedenes“ zu Wort. Roth erklärte, dass ihm Unterlagen vorliegen, die beweisen, dass die Bürgermeisterin „im September, Dezember und Anfang März für zwei Bauabschnitte des Bildungszentrums, die Sanierung der Sporthalle und das Projekt Bürgertreff mit Heimatmuseum“ habe. Die Kosten hierfür gingen in die Hunderttausende.

Bürgermeisterin nimmt keine Stellung zu den Vorwürfen der Stadträte

Die Hauptsatzung der Stadt sieht für die Bürgermeisterin eine Zuständigkeitsgrenze bei der Bewirtschaftung von Mitteln vor. Und die liegt bei lediglich 25.000 Euro. Alles, was darüber liegt, muss der Gemeinderat beschließen. Dies sei aber nicht erfolgt, kritisierte Roth. Das Gremium sei nicht einmal durch Vorberatungen informiert worden. Dazu wollte Roth in der Sitzung eine Erklärung von Naber. Diese lehnte allerdings eine Stellungnahme ab, weil Roths Anfrage sich auf einen Tagesordnungspunkt bezog, der an diesem Tag noch in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden sollte. Erst danach sei es möglich, eine öffentliche Diskussion zu beantragen.

„Ich finde nicht, dass dieses Thema nicht öffentlich behandelt werden sollte“, widersprach Stadtrat Klaus Lahr.Die Vergabe der Architektenleistungen ohne Beschluss des Gemeinderats „decken sich nach meiner Rechtsauffassung nicht mehr mit der Gemeindeordnung des Landes und der Hauptsatzung der Stadt Niederstetten“, sagte er. Und Lahr folgerte, dass es „nicht unerhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen als Bürgermeisterin der Stadt in Sachen Haushaltsführung, aber auch in der Bewertung rechtlicher Vorgänge“ mit großen Teilen des Stadtrats gebe. Lahr sprach sich für eine „sofortige Haushaltssperre“ für die investiven Maßnahmen des Vermögenshaushalts aus.

Die Abstimmung hierüber lehnte Naber allerdings ab, weil es nicht möglich sei, unter dem Punkt „Verschiedenes“ Anträge entgegenzunehmen“. Lahrs Frage nach der Vergabe von Architektenaufträgen beantwortete sie nicht.