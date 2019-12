Der Bund stärkt den Bundeswehr-Standort Niederstetten. Wie das Verteidigungsministerium jetzt bekannt gegeben hat, werden 13 Millionen Euro in den Heeresflugplatz investiert.

„Ein gutes Signal für den Bundeswehr-Standort und die Region“, sehen die CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken in der Millionen-Investition, wie sie jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben. „Der Bund steht zu seiner Entscheidung, die Hermann-Köhl-Kaserne in Niederstetten zu erhalten und die mit der Bundeswehr verbundenen Arbeitsplätze zu sichern.“

Auf dem Heeresflugplatz lässt die Bundeswehr die Halle 5 umbauen und erweitern

Nun werden die Investitionen umgesetzt, die die damalige Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen bei ihrem Niederstetten-Besuch angekündigt hatte. Im August 2018 hatte die jetzige EU-Kommissions-Präsidentin auf Einladung von Alois Gerig den Standort besucht.

Der Betrag von 13 Millionen Euro ist für eine Baumaßnahme bestimmt. Auf dem Heeresflugplatz in Niederstetten soll die Halle 5 umgebaut und erweitert werden, um den Transporthubschrauber NH90 aufnehmen und warten zu können. „Die Investition ist richtig, denn unsere Streitkräfte brauchen eine bedarfsgerechte und moderne Infrastruktur, um ihre Aufgaben erfüllen zu können“, erklären Alois Gerig und Nina Warken. Es sei zu erwarten, dass kleine und mittelständische Bau- und Handwerksunternehmen aus der Region von Aufträgen profitieren können.