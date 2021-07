Das im Volksmund gern auch „Gummiplatz“ genannte Kleinspielfeld in Sulzbach an der Halle ist bald Geschichte. Am Montag gab der Gemeinderat grünes Licht für das vom TSV geplante Kunstrasen-Fußballfeld.

Der Plan ist nicht neu. 2018 hatte der TSV eine entsprechende Bauvoranfrage gestellt, bereits damals wurde im Gemeinderat darüber diskutiert und entschieden, dem TSV das Kleinspielfeld zu überlassen. Mehrere Sitzungen und ein runder Tisch f...