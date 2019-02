Sozialpolitik Neue Wege müssen gesucht werden

Ilshofen / Norbert Acker

Mit einer einstimmig beschlossenen Satzungsänderung hat die Kreiskonferenz des Kreisverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am vergangenen Samstag in Ilshofen seinen Vorstand verkleinert. Der Grund dafür hängt zusammen mit einer Erfahrung, die AWO-Ortsvereine genauso betrifft wie andere Vereine: Die Mitglieder werden immer älter und es werden kaum neue gefunden. Momentan hat der Kreisverband rund 450 Mitglieder, in besseren Zeiten waren es über 700. Daher verzichtet man im Kreisverband auf den sechsköpfigen Beirat sowie auf einen der vormals zwei Stellvertreter des Vorsitzenden. Die Besetzung der Posten wurde immer schwieriger. „Wir müssen neue Wege finden erfolgreich umzusteuern“, sagte Kreisvorsitzender Winfried Kraft vor der Abstimmung.

Kraft, der langjährige Kreisrat der Grünen, hatte den AWO-Kreisverband vier Jahre geleitet, sich aber nicht mehr zur Wahl gestellt. Doch für seine Nachfolge hat sich ein Kandidat gefunden. Mit Christian Gaus, zuvor Mitarbeiter der ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Annette Sawade und mittlerweile Referent beim Landesverband der Gehörlosen, wird der Vorstand verjüngt. „Wir müssen neue Formate finden, um unsere sozialpolitischen Themen voranzubringen“, unterstrich Gaus, der auch Mitglied des SPD-Kreisvorstands ist. Sein kurzer Impulsvortrag reichte den Delegierten der Kreiskonferenz: Er wurde einstimmig gewählt.

Einstimmig wurden auch Stephanie Paul als stellvertretende Vorsitzende sowie Kassierer Günther Herz in ihren Ämtern bestätigt. Schriftführerin ist Charlotte Rehbach, die für die Grünen im Crailsheimer Gemeinderat sitzt.

Zuvor hatte Kraft einen kurzen Abriss seiner vierjährigen Amtsperiode gegeben. Diese sei geprägt gewesen „von den Schwierigkeiten eines Vereins, dessen Mitglieder gemeinsam alt geworden sind“. Zurückzuführen ließen sich die Probleme bei der Mitgliedergewinnung auf das „gesellschaftliche Phänomen, dass sich immer weniger Menschen langfristig an eine Institution binden wollen“, so Kraft. Er bedauerte, dass die AWO-Ortsvereine Schrozberg und Crailsheim während seiner Amtszeit aufgelöst werden mussten. In Crailsheim hätten sich keine Bewerber für den Vorstand gefunden, in Schrozberg habe es an Mitgliedern gefehlt.

„Dennoch haben wir einiges an Vereinsarbeit geleistet“, sagte Kraft und erinnerte unter anderem an Kleidersammlungen, die „erheblich zu unseren Einnahmen beitragen“. Hier seien in Zukunft aber Einbußen zu erwarten. Durch die Gelder aus den Kleidersammlungen habe man die Projekte der hauptamtlichen AWO gGmbH in Schwäbisch Hall unterstützen können.

„Manche unserer Projekte können ohne die Unterstützung des Kreisverbands nicht umgesetzt werden“, sagte dazu Werner Hepp, Geschäftsführer der AWO gGmbH. „Uns zeichnet in der Region eine besonders gute Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt aus.“ Man gehe auch immer innovative Wege, „weg vom roten Schlips“. Das zeige sich auch dadurch, dass man mit Kraft einen Grünen als Vorsitzenden gehabt habe. Das habe auch erst für „Grummeln in der sozialdemokratischen Seele“ gesorgt. Doch es sei die richtige Entscheidung gewesen, Kraft sei ein kompetenter Sozialpolitiker.

Petition zur Pflege

„Ich habe in diesen Jahren viel Neues kennengelernt“, so Kraft abschließend. „So habe ich auch noch mal sozialdemokratische Diskussionskultur schnuppern können.“ Der Crailsheimer war von Anfang der 1970er-Jahre bis Ende der 80er-Jahre SPD-Mitglied. Paul oblag es dann, sich bei Kraft und den Beiratsmitgliedern für ihre Arbeit zu bedanken. Sie nutzte die Konferenz dann auch, um die anwesenden Mitglieder für eine Bundestags-Petition der AWO zum Eigenanteil der stationären Pflege zu sensibilisieren.

Info Informationen über die Arbeit der AWO gGmbH gibt es unter www.awo-sha.de.