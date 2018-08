Crailsheim / Stimpfach Neue Ärztin geht nach Stimpfach

Crailsheim/Stimpfach / swp

Marcia Wolf ist Fachärztin für Innere Medizin und arbeitete bisher im Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn. Ab Montag, 3. September, bietet sie in der Allgemeinarztpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Stimpfach Sprechstunden an.

„Wir freuen uns auf die neue Ärztin und auch darüber, dass die Arztpraxis in Stimpfach jetzt wieder kontinuierlich an drei Tagen in der Woche geöffnet sein wird“, betont Bürgermeister Matthias Strobel. Werner Schmidt, Geschäftsführer des Crailsheimer MVZ, erklärte dazu, dies sei möglich, solange alle Arztstellen im MVZ besetzt blieben und genügend Patienten in die Sprechstunden kämen. Aktuell seien vier Allgemeinärzte beim MVZ angestellt. Neben Stimpfach betreibt das MVZ ab 1. Oktober in Gera­bronn eine weitere Zweigpraxis. „Das Gründungskonzept für das MVZ geht bisher auf“, macht Werner Schmidt deutlich. Am MVZ zeigten Ärzte Interesse, die nicht oder nicht gleich den Sprung in die Selbstständigkeit machen möchten und eine Anstellung mit festem Gehalt und geregelter Arbeitszeit vorziehen.

Dr. Eva Schenk, die bisher die Zweigpraxis in Stimpfach betreut, wird weiterhin im MVZ in Crailsheim tätig sein und ab 1. Oktober an zwei Tagen pro Woche Dienst in der Zweigpraxis in Gerabronn übernehmen.

Info Die Sprechstunden von Dr. Marcia Wolf in Stimpfach: montags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 13 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.