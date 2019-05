Jana Fetzer aus Rot am See hat Heimkinder in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu betreut. In naher Zukunft will sie das Land und ihre Schützlinge noch einmal besuchen.

Armes Land, herzliche Menschen? Diese Formel muss nicht immer stimmen, doch auf die Kinder in Nepal trifft sie zu – zumindest, wenn man Jana Fetzer aus Rot am See fragt. Die 25-jährige Studentin betreute gemeinsam mit zwölf weiteren Freiwilligen dreieinhalb Wochen lang Kinder in einem Heim in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals.

Als sie dort ankam, dauerte es nicht lange, bis alle Berührungsängste abgebaut waren. „Ich hatte viel Respekt und habe am ersten Tag an der Bushaltestelle auf die Kinder gewartet“, sagt Fetzer. Aber als die Jungen und Mädchen zu ihr rannten und sie sofort mit „Tante“ begrüßten, da war die Anspannung verflogen.

Berührungsängste schnell passé

„Ich wollte helfen und habe mich im Internet informiert“, antwortet die Studentin auf die Frage, warum sie als Freiwillige nach Nepal reiste. Über Verbindungen nach Schwäbisch Gmünd kam sie in Kontakt zum Verein „Haus der Hoffnung – Hilfe für Nepal“. Die Organisation um Ellen Dietrich unterstützt ein Heim mit mehr als 150 Kindern im Alter zwischen drei und etwa 18 Jahren in Kathmandu und organisiert Rundreisen durch das Land – im Oktober geht es zum Tihar-Fest 2019.

Der Tagesablauf der Studentin in Kathmandu war fest geregelt. Um 5.30 Uhr mussten die Freiwilligen jeden Morgen aufstehen und von ihrem Appartement zum Heim laufen. Dann bekamen die Kinder Kekse und Milch, zum Wachwerden wurde getanzt und gesungen. Anschließend gab es Zeit zum Lernen und erst dann das Frühstück. „Es gab Dal Bhat, eine Linsensuppe mit Reis und verschiedenem Gemüse“, erklärt Fetzer. Das gab es aber nicht nur zum Frühstück, sondern meist auch als Abendessen.

Zerstörungen noch sichtbar

Wenn die Kinder in der Schule waren, hatten Fetzer und die anderen Freiwilligen Zeit, Kathmandu zu erkunden oder das Programm für die Kinder vorzubereiten. In der Stadt seien die Schäden des Erdbebens aus dem Jahr 2015, beispielsweise zerstörte Tempel, immer noch sichtbar, sagt die Studentin.

Dabei gab es auf ihrer Reise einige Umstellungen im Vergleich zu Deutschland. „Das fing schon an, als wir am Flughafen in Kathmandu ankamen. Bei der Passkontrolle fiel für einige Minuten der Strom aus, danach ging es einfach weiter“ – nichts, worüber man sich in dem asiatischen Land weiter wundern würde. Außerdem duschen Nepalesen relativ selten und das oft vor dem Haus, sagt Fetzer: „Da ist vieles fremd.“

Seit rund zwei Monaten ist die 25-Jährige nun wieder zurück in Deutschland, und ein paar Dinge vermisst sie bereits. Dazu gehören Pasang, eine Schülerin, mit der sie oft gelernt hat, und Gewürze der nepalesischen Küche. Auch deshalb plant sie, noch einmal nach Nepal zu reisen.

