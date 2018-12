Ehrenamt Naturschützer aus Überzeugung

Stimpfach / Ralf Mangold

Kurt-Eugen Kurz genießt seinen Ruhestand. Im idyllisch gelegenen Ruppersbach wohnt er inzwischen und kümmert sich um seine zwei Pferde, die hier genügend Platz haben, um sich wohlzufühlen. Er liest viel und ab und zu geht er auch noch in den Wald – aber nur noch, um bei einer Wanderung mit seiner Ehefrau die Natur und die Ruhe zu genießen. „Mit meinem letzten Arbeitstag habe ich mit dem Berufsleben abgeschlossen“, betont der 73-Jährige.

Rund 37 Jahre lang war er Forstbeamter in Stimpfach und hat diesen Beruf mit Leib und Seele ausgeübt. „Ich wollte schon als Kind später mal Förster werden, weil ich da viel mit der Natur zu tun habe.“ Doch eins betont er nun: „Ich werde meinem Nachfolger nie reinreden. Jeder macht seinen Job ein bisschen anders, und das ist auch gut so.“ Wobei er jederzeit bereit ist, dem Neuen bei Bedarf mit Rat zur Seite zu stehen. Viele der heutigen Förster hat er im Rahmen der Kreisjungjägervereinigung im Fach Waldbiologie unterrichtet.

„Es war ein nahtloser Übergang“, erzählt der ehemalige Vereinsvorsitzende des SSV Stimpfach. Mit seinem zeitaufwendigen Ehrenamt als Naturschutzbeauftragter hatte er gleich wieder eine große Herausforderung angenommen. Die Erfahrungen aus der Zeit als Berater im Natur- und Landschaftsschutz halfen ihm beim Einstieg.

Ansprechpartner bei Fragen

Jeder der fünf Naturschutzbeauftragten im Landkreis Schwäbisch Hall hat einen nach Gemeinden zugeschnittenen Bezirk. Kurt-Eugen Kurz ist für Satteldorf, Stimpfach, Fichtenau, Frankenhardt, Kreßberg und Crailsheim zuständig. Bestellt wurde er durch den Kreistag für die Dauer von fünf Jahren und ist inzwischen schon in der Mitte seiner zweiten Amtsperiode. „Das war wie ein richtiges Bewerbungsgespräch damals“, erinnert sich Kurz, der von der Forstbehörde für diese verantwortungsvolle Aufgabe vorgeschlagen wurde, nachdem Vorgänger Franz Köberle nicht mehr antrat. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind beratend tätig. Sie stehen zudem als Ansprechpartner für Naturschutzgruppen und interessierte Bürger zur Verfügung.

Fachlich berät er die Naturschutzbehörde insbesondere bei Vorhaben und Planungen, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind, beispielsweise Bebauungsplänen. Diese Beurteilungen sind Grundlage für Stellungnahmen und Entscheidungen der unteren Naturschutzbehörde. „Man braucht da auch immer viel Fingerspitzengefühl.“ Meist gehe es darum, einen guten Kompromiss zwischen Landschaftsschutz und Bauvorhaben zu finden. So sieht er auch die Windenergie als kleineres Übel im Vergleich zu Kohle- oder Atomkraftwerken.

„Ich bin weisungsunabhängig“, beschreibt er seinen Posten außerhalb der Verwaltung. Man könnte ihn ein bisschen mit einem Schiedsrichter beim Fußballspiel vergleichen. „Meistens schaue ich mir die Situation erst einmal vor Ort an.“ Danach muss er alle Argumente abwägen und eine Entscheidung für eine Empfehlung mit rechtlichem Hintergrund geben.

Besonders zu berücksichtigen sind arten- und naturschutzrechtliche Dinge. „Ein altes Haus, in dem Fledermäuse leben, darf nicht abgerissen werden“, nennt er als Beispiel. Eine regelmäßige Gewässerschau gehört ebenfalls zu seinem Aufgabengebiet. Auch gibt er dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde Empfehlungen für mögliche Ausgleichsmaßnahmen beziehungsweise für den Einsatz von Ökopunkten.

Interessen berücksichtigen

Kurz hat ein ganz enges Verhältnis zur Natur. Er kann zum Beispiel mit seinem kleinen Kunststoffhammer abhören, ob ein Baum faulig ist und gefällt werden muss. Dennoch schätzt er realistisch ein, dass auch wirtschaftliche Interessen berücksichtigt werden müssen. Ihm ist es aber wichtig, dass bei jedem Bauvorhaben ein Ausgleich geschaffen wird. Hier hat er ein Vorschlagsrecht und bringt ebenfalls seine Ideen ein wie etwa Aufforstung, das Anlegen von Streuobstwiesen oder Biotopen, die meist dann auch direkt umgesetzt werden. „Wir können nicht die ganze Landschaft zupflastern.“ Deshalb plädiert Kurz dafür, zuallererst die Bauverdichtung zu intensivieren.

„Ich habe immer noch große Freude an meiner Arbeit“, sagt Kurz und ist wohl noch für eine weitere Amtsperiode von fünf Jahren bereit. „So falle ich auch nicht in den Pensionsdruck, mir immer eine sinnvolle Aufgabe suchen zu müssen“, stellt er schmunzelnd fest. „Es gibt immer neue Anforderungen und Gesetze, und man ist ständig gefordert.“ Als nächstes Vorhaben fasst er nun die Verbesserung des Lärmschutzes an der Autobahn ins Auge.