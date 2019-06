Beim Geo-Tag der Artenvielfalt sind Naturfreunde bei fünf Exkursionen auf Entdeckungstour rund um den Einkorn gegangen.

Martin Zorzi schaut ein wenig besorgt aus. Der Leiter des Umweltzentrums des Landkreises Schwäbisch Hall blickt am Sonntag um 9.30 Uhr kritisch gen Himmel und dann auf sein Smartphone. Die Wetterradar-App verheißt nichts Gutes: Über dem Kochertal hängen dichte Regenwolken, die nur langsam Richtung Norden abziehen. Ein paar unentwegte Naturfreunde stehen gestern Vormittag trotz des strömenden Regens pünktlich an der Einkorngaststätte bereit. Ausgerüstet mit Regenschirmen, Regenjacken, Gummistiefeln oder wasserdichten Wanderschuhen wollen sie an einer der beiden ersten Exkursionen des Geo-Tags der Artenvielfalt teilnehmen.

Benannt ist der Aktionstag, den es schon seit 1998 gibt, nach der Zeitschrift Geo. Diese ruft bundesweit alle Naturfreunde dazu auf, innerhalb von 24 Stunden in einem festgelegten Gebiet möglichst viele Tier- und Pflanzenarten zu entdecken. Im Landkreis Schwäbisch Hall wird der Geo-Tag der Artenvielfalt traditionell vom Nabu-Kreisverband organisiert. Dabei werden stets wechselnde Gebiete in Hohenlohe ins Visier genommen. Ursprünglich sei 2019 geplant gewesen, am Dimbacher Stausee bei Bretzfeld auf Entdeckungstour zu gehen, sagt Martin Zorzi. Doch dann fiel die Wahl doch auf den Einkorn – auch weil man vom Landratsamt eine Sondergenehmigung bekam, trotz reichlich Windbruchs gemeinsam durch den Wald pirschen zu dürfen.

Unwetter und Gewitter Überlingen am Bodensee, Genfer See und Taninges stark betroffen – Zwei Tote Unwetter und schwere Gewitter haben den Bodenseekreis, Teile der Schweiz sowie Frankreich am Samstag in Atem gehalten. In Konstanz und Überlingen war die Feuerwehr im Dauereinsatz.

Suche lohnt sich schon jetzt

Während sich Martin Zorzi mit einigen Männern und Frauen auf den Weg macht, um am steilen Einkornhang die Feld- und Wiesenflora unter die Lupe zu nehmen, warten die Teilnehmer der Pilz-Exkursionen das Ende des Regens unter den schützenden Sonnenschirmen der Einkorngaststätte ab. Experte Michael Hausser aus Ilshofen hat bereits vorab ein Körbchen mit verschiedenen „Schwammerln“ gesammelt. Er erklärt, wie man den köstlichen Steinpilz vom bitteren Gallenröhrling unterscheidet, Täublinge per Schnellverkostung als essbar oder ungenießbar identifizieren kann oder dass man Pilze vor dem Verzehr stets gründlich durchkochen sollte. Sorgen wegen Radioaktivität müssten sich Pilzsammler in Hohenlohenlohe nicht mehr machen. In Bayern indes seien manche Arten bis heute aufgrund der Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl 1986 belastet.

Dass schon jetzt im Juni Steinpilze, Perlpilze oder Rotkappen wachsen, sei ungewöhnlich und nicht zuletzt der feuchten Witterung der letzten Wochen zu verdanken, sagt Hausser. Pilze mögen Regen und gleichzeitig Wärme. „Ist es im Sommer so anhaltend trocken wie in den letzten Jahren, dann wächst auch nichts“, so der Experte.

Waldsterben Borkenkäfer und andere Schädlinge machen Bäumen zu schaffen Die Wälder sind bedroht. Notwendig wäre ein Abwenden von der Monokultur. Doch dafür fehlen Geld und Zeit.

Teilnehmer finden 20 verschiedene Pilzarten

Als der Regen gegen 11 Uhr endlich nachlässt, treten die Exkursionsteilnehmer den Beweis an, dass 2019 ein starkes Pilzjahr werden könnte. Innerhalb einer Stunde finden sie im Wald nahe des Einkorn-Gipfels 20 verschiedene Arten. Den Anfang macht ein Breitblättriger Rübling, gefolgt unter anderem vom Rotrandigen Baumschwann, Grünblättrigem Schwefelkopf, Stinkmorchel, Hundsrute und Buckel-Tramete. Gelegenheits-Pilzsammler hätten von den Fundstücken vermutlich nur zwei Perlpilze in den Korb gelegt.

Auf dem Rückweg zum Einkorn-Gipfel treffen Pilz- und Pflanzenexkursion wieder aufeinander. 56 Pflanzenarten habe man am Hang entdeckt, berichtet Martin Zorzi. Bemerkenswert seien unter anderem Ginster-Arten und die Rapunzel-Glockenblume, die mit ihren leuchtendblauen Blüten aus dem Grasmeer besonders hervorsticht. Dass die Flora des Einkorn-Hangs auch Insekten gute Bedingungen bietet, wird gestern ebenso deutlich. Bei der Schmetterlings-Exkursion am Nachmittag entdecken die Teilnehmer zum Beispiel eine Vielzahl an frisch geschlüpften Schachbrettfaltern. Parallel geht es mit Rainer Prosi auf die Suche nach Wildbienen, und mit Martin Hartmannsgruber wird am nahegelegenen Remsbach die Gewässerfauna erforscht.

Das könnte dich auch interessieren:

Sachsenheim Rund 50 Schafe ohne Unterstand Der Petitionsausschuss besichtigte das Grundstück des Hobbyschäfers Martin Stange aus Häfnerhaslach. Weil es unter Naturschutz steht, musste sein Schafunterstand entfernt werden.