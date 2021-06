Ernüchterung herrschte am Mittwoachabend vermutlich bei tausenden Bürgern in der Region. Das Landratsamt meldete 69 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen – der Inzidenzwert stieg damit auf 35,1. Damit hätte der Landkreis Schwäbisch Hall den nächsten Lockerungsschritt hauchdünn verpasst....