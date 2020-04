Musik machen wollte Kurka schon als kleiner Bub in Morbes in Mähren (Tschechien). Dort wurde er am 22. April 1932 geboren. „Klavierspielen war mein Traum“, erinnerte er sich später. Als Landwirtssohn Klavier spielen, das gefiel seinem Vater nicht. Doch später, nach Kriegsende und nach der Vertreibung aus der Heimat, kam der Junge aufs Musizieren zurück. Er brachte sich selbst das Akkordeonspielen bei. „Ich bin Autodidakt“, berichtete Kurka einst.

Er hat nach und nach viele Instrumente autodidaktisch gelernt – und später auch gelehrt. Als Leiter von Musikvereinen in Wolpertshausen, Untermünkheim, Mainhardt, Kupferzell und Gerabronn hat er für die Mitglieder Unterricht auf Schlagzeug, Trompete und anderen Instrumenten gegeben. „Er hat für seine Schüler immer Verständnis aufgebracht. Er hat oft gesagt, er verstehe, dass sie auch noch viel anderes zu tun haben als zu üben“, sagt sein Sohn, der ebenfalls Robert Kurka heißt. Er hat seinen Vater überhaupt als „liebevoll, verständnisvoll und immer positiv eingestellt“ in Erinnerung.

Zudem sei der Vater allem Neuen gegenüber aufgeschlossen gewesen. „Es gab nichts, wo er sagte, ,das interessiert mich nicht‘. So hat er sich zum Beispiel noch mit Mitte 60 einen Computer gekauft und Programme zum Notenschreiben dazu besorgt. Er hat sich da reingearbeitet, und am Schluss hat er es aus dem Effeff gekonnt.“ Denn Kurka war auch Komponist und Arrangeur für seine Ensembles, zu denen auch die Original Hohenloher Musikanten und die Kapelle Fröhliche Kniebund-Kraxler gehörten.

Unter anderem hat er den „Braunsbacher Brücken-Marsch“ geschrieben, uraufgeführt zur Einweihung der Autobahnbrücke übers Kochertal. Auch für Wolpertshausen entstand ein Stück mit dem Titel „Wolpertshäuser Musikanten“.

Letztere waren sein erstes größeres musikalisches Projekt: „Mein Vater hat früher Tanzmusik gemacht. Etwa mit 35 Jahren hat er einen Dirigentenlehrgang belegt. Die Wolpertshäuser waren sein erster Musikverein“, berichtet der Sohn. 1978 war Kurka Gründungsdirigent des Musikvereins Untermünkheim und 1980 übernahm er den Musikverein Mainhardt, der ihn später zum Ehrendirigenten ernannte.

Die Original Hohenloher Musikanten waren ihm ein Herzensanliegen, das er bis zum Schluss pflegte – 43 Jahre lang. „Eine Zeitlang hatten sie sehr viele Auftritte. Aber die Mitglieder waren ja alle berufstätig und mussten für die Auftritte Urlaub nehmen. Deshalb wurden die Auftritte auf vier bis sechs pro Jahr reduziert“, berichtet der Sohn. Kurka selbst hat sich nach zehn Jahren Arbeit bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall auch deshalb selbstständig gemacht, um seine Zeit frei einteilen zu können. Er hat zuerst Reinigungsprodukte vertrieben, später hat er Feuerlöscher-Prüfungen bei Firmen durchgeführt.

Plötzliche Katastrophen

Robert Kurka musste in seinem Leben zwei schwere Einschnitte verkraften: 1945 wurde die Familie aus Mähren vertrieben. „Wir mussten innerhalb einer Stunde Haus und Hof verlassen – für immer“, berichtete er später. Und 2016 brach ebenso plötzlich die Sturzflut über Braunsbach herein und zerstörte das Haus der Familie. Das hat Kurka sehr mitgenommen. „Bis jetzt war ich fit wie ein Turnschuh. Seit 14 Tagen hat es mich erwischt – das Herz“, sagte Kurka damals.

„Das war ein Drama“, erinnert sich der Sohn. Der Vater brauchte einen Herzschrittmacher. „Aber mit dem ging es ihm schnell wieder gut. Und auch das Haus wurde repariert. Da haben viele gute Geister zusammengearbeitet“, sagt der Sohn dankbar.

Mit der neu gewonnenen Gesundheit konnte Kurka sich wieder in musikalische Aktivitäten stürzen. Er war als Alleinunterhalter unterwegs bis vor Kurzem, zum Beispiel in Seniorenheimen und beim Kaffeetanz. Und irgendwo hat er sich dabei mit dem Coronavirus infiziert. „Er ging dienstags ins Krankenhaus, weil es ihm nicht gut ging. Dort wurde die Infektion festgestellt. Und am Sonntag darauf ist er gestorben“, berichtet der Sohn traurig.

Kurka hinterlässt seine Ehefrau Elfriede, mit der er fast 63 Jahre verheiratet war, drei Söhne und drei Enkel. Wegen der aktuellen Lage kann die Trauerfeier nur im engen Kreis stattfinden. Eine öffentliche Feier mit den Musikvereinen soll nachgeholt werden.