Gesundheit Nachfolger händeringend gesucht

Gerabronn / Harald Zigan

Die Zeichen stehen schon lange an der Wand: Bereits vor vier Jahren rechnete etwa Dr. Helmut Kopp vor, dass allein im Raum Crailsheim 74 Prozent aller Hausärzte über 60 Jahre alt sind, und demnach in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Viele Mediziner suchen händeringend, aber ohne Erfolg nach einem Nachfolger für ihre Praxis. Besonders betroffen ist derzeit die Stadt Gerabronn.

Drei Mediziner kümmern sich bisher in Gerabronn um die Patienten. Fritz Walter schließt seine Praxis allerdings zum 31. März und auch sein Kollege Dr. Ernst Heimberger wird sich Ende September zur Ruhe setzen.

Nachfolger für die beiden Praxen wurden bis jetzt noch nicht gefunden. Zumindest im Fall der Praxis Heimberger zeichnet sich aber eine Lösung ab, wie der Gerabronner Bürgermeister Christian Mauch unserer Zeitung sagte: „Die Gespräche laufen derzeit noch, die Aussicht auf einen Nachfolger ist aber gut.“ Auch die Stadtverwaltung arbeite intensiv daran, die Ärzte­versorgung zu gewährleisten. „Die Kassenärztliche Vereinigung sieht das Problem auch und unterstützt uns, hat aber auch noch keine zukunftsfähige Lösung gefunden“, sagte Christian Mauch. Und der Aufbau eines medizinischen Versorgungszentrums brauche viel Zeit.

Nach derzeitigem Stand bleibt von dem Gerabronner Ärztetrio nur noch Dr. Peter Franz übrig. Per Anzeige im Mitteilungsblatt, die sich „an alle Einwohner von Gerabronn, Langenburg und Umgebung“ richtete, teilte er kürzlich mit, dass er in den vergangenen Wochen eine „ganze Reihe von neuen Patienten aus den abgebenden Praxen“ übernommen habe – „trotz kaum mehr zumutbaren Wartezeiten von mehr als zweieinhalb Stunden in Stoßzeiten“.

Offenbar hat der Arzt aber mittlerweile das Ende der Fahnenstange erreicht: „Zu unserem großen Bedauern sehen wir uns daher gezwungen, nicht zuletzt aus Gründen der Patientensicherheit, unsere Liste für Neuaufnahmen zu schließen“, heißt es in der Anzeige weiter. Gleichzeitig empfiehlt Dr. Franz den Bürgern, den „berechtigten Wunsch nach einem wohnortnahen Hausarzt“ der Kassenärztlichen Vereinigung Nordwürttemberg telefonisch mitzuteilen.

An diese Zulassungsstelle für Ärzte hat sich auch Dieter Reipert gewandt. In einem Brief bittet der Leiter des Azurit-Seniorenzentrums Hohenlohe in Gera­bronn darum, die vertragsärztliche Versorgung in der Stadt sicherzustellen, da auch Ärzte aus umliegenden Gemeinden eine Versorgung vor Ort nicht gewährleisten können. „Von unseren 128 Bewohnern sind 80 in der Pflege und deshalb immobil. Logistisch ist es nicht möglich, diese Patienten in andere Praxen zu transportieren, das wäre auch menschlich nicht zu verantworten – deshalb brauchen wir unbedingt eine ärztliche Betreuung vor Ort“, sagte Dieter Reipert unserer Zeitung. Auch die Angehörigen der Heimbewohner wurden in einem Schreiben über die Lage informiert und darum gebeten, sich an die Kassenärztliche Vereinigung zu wenden.