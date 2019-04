Sie sind geklaut worden, umgemalt, verstellt, zerkratzt und sogar gesprengt – die Werbezwerge für die Bundesgartenschau in Heilbronn, die jetzt startet.

Am Mittwoch, 17. April, startet die Bundesgartenschau in Heilbronn. Doch in der Zeit vor dem Start waren nicht etwa Gärten in aller Munde. Stattdessen war Karl, der Werbe-Zwerg ganz oft Thema. Die Buga-Organisatoren haben die Zwerge an viele Gemeinden in der Region verteilt, die sie in der Öffentlichkeit aufgestellt haben.

Buga Heilbronn 2019 Flein: Buga-Zwerg „Karl“ schon wieder in die Luft gesprengt Buga-Zwerg „Karl“ ist schon wieder Opfer einer Straftat geworden. Dieses Mal in Flein (Landkreis Heilbronn).

Buga-Zwerg in Mainhardt Gestohlen: Pinkfarbener Bundesgartenschau-Zwerg in Mainhardt verschwunden Die Mainhardter Hauptamtsleiterin Daniela Häfner ist empört: der pinke Plastik-Zwerg Karl ist verschwunden. Er sollte an der B 14 für die Bundesgartenschau in Heilbronn werben.

In vielen Orten wurden sie geklaut oder an einen anderen Ort verbracht. Zwei Stück wurden sogar gesprengt.

Damit kam die Bundesgartenschau natürlich auch ins Gespräch. Aber ist das eine angebrachte Methode? Was meinst du?

Das könnte dich auch interessieren:

Bundesgartenschau Heilbronn 2019 Alle Informationen zur Buga Vom 17. April bis 6. Oktober 2019 findet in Heilbronn die Bundesgartenschau statt. Hier erfahren Besucher alles zu Öffnungszeiten, Preisen und Programm.