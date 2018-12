Na, schon in Weihnachtsstimmung?

Landkreis Hall / swp

„Leise rieselt der Schnee“, klingt aus den Lautsprechern, auf die der Regen prasselt. Kommen Sie da schon in Weihnachtsstimmung?

An den Tagen um den ersten Advent wollte es noch gar nicht weihnachtlich werden – stattdessen hat es vor allem geregnet. So auch am Montag auf dem Haller Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Während aus den Lautsprechern das Weihnachts- und Winterlied klang, haben sich die wenigen Besucher vor allem darum gekümmert, dass sie sie sich irgendwo unterstellen können.

Das verdirbt für manche die Weihnachtsstimmung. Auch für Sie`? Wie sieht es aus:

