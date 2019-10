Die Muswiese steckt tief in den Genen der Hohenloher. Sie ist für viele ein absolutes Muss. Doch nicht nur die hohenlohischen Herzen sind verzaubert: Von weit her machen sich Menschen auf, um den Markt zu besuchen. Das kleine Musdorf wird eine knappe Woche bevölkert von zehntausenden Besuchern – der nächste Termin der Muswiese ist: 10. bis 15. Oktober 2020. Wir haben alle unsere Artikel über die Muswiese auf einer Themenseite zusammengefasst. Und in diesem Artikel findest du alle wichtigen Infos zur Muswiese.

Wann ist der Termin der Muswiese?

Die Muswiese ist immer von Samstag bis Donnerstag, wobei am Montag Ruhetag ist. Der Zeitraum der Muswiese richtet sich nach dem 11. Oktober – dem Tag des Heiligen Burkhard. Rund um diesen Tag spannt sich die Muswiese. Ist der 11. ein Freitag, beginnt die Muswiese am Samstag darauf. Das sind die Termine der kommenden Jahre:

10. bis 15. Oktober 2020

9. bis 14. Oktober 2021

8. bis 13. Oktober 2022

7. bis 12. Oktober 2023

12. bis 17. Oktober 2024

11. bis 16. Oktober 2025

10. bis 15. Oktober 2026

Wo kann ich mich als Aussteller bewerben?

Noch ist die Bewerbung als Aussteller für die Muswiese 2020 nicht eröffnet. Das geht ab dem 1. November 2019 auf der Seite der Gemeinde Rot am See. Dort werdet ihr auch die Bewerbungsformulare als Aussteller herunterladen können, wird dort angekündigt.

Wie sind die Öffnungszeiten der Muswiese?

Das sind unsere Bilder vom Muswiesen-Warm-Up 2019 „Mallorca Style“ im Partystadl - am Freitag vor der Muswiese.

Öffnung:

Am Samstag um 12 Uhr.

Von Sonntag bis Freitag um 10 Uhr

Am Montag ist Ruhetag.

Die Muswiese hat verschiedene Bereiche, die unterschiedlich lang offen haben:

Die Gastronomien: bis 1 Uhr (Donnerstag bis 24 Uhr).

Die landwirtschaftliche Austellung und das Gewerbezelt: bis 18 Uhr

Der Marktbereich: bis 19 Uhr

Wo kann ich parken bei der Muswiese oder soll ich den Bus nehmen?

Rund um Musdorf können die Besucher auf den abgeernteten Feldern parken. Die Bauern richten ihren Fruchtwechsel auf diesen Felder nach dem Markt.

Die Parkplätze sind kostenlos. Während der Muswiese ist die L1040 eine von Rot am See bis zur Einfahrt nach Brettenfeld eine Einbahnstraße. Sie kann nur Richtung Brettheim befahren werden. Auch entlang der Straße kann geparkt werden.

Gerade bei schlechtem Wetter werdet ihr einen Parkplatz mit asphaltiertem Untergrund wollen. Denn wenn es stark regnet, werden die Äcker zu Schlammgruben.

Ihr kommt auch mit einem der Muswiesenbusse gut zu dem Jahrmarkt – aus allen Richtungen in der Umgebung.

Was steht auf dem Programm bei der Muswiese 2019?

D’Muswies’ bleibt d’Muswies’. Seit dem Mittelalter hat sich bei der Muswiese einiges eingespielt, manches kam neu dazu, manches fiel weg. Welche Nuancen dieses Jahr anders sind, hat unser Redakteur Sebastian Unbehauen in hohenlohischer Manier aufgeschrieben.

Gastronomie auf der Muswiese – Welche Wirte gibt es?

Neun Musdorfer Familien öffnen ihre Wohnzimmer oder Scheunen aus und bewirten die abertausenden Besucher:

Bermudadreieck (Bar und eine Art Tanzclub)

Frauhammers Scheune

Biergarten Haldenwang

Bauernwirtschaft Hofmann

Bauernwirtschaft Hornung

Landhaus Hohenlohe

Bauernwirtschaft Pressler

Weinstube Pietz

Bauernwirtschaft Uhl

Bauernwirtschaft Ziegler

Gibt es 2020 ein Riesenrad?

Ja. Ein Riesenrad steht alle zwei Jahre auf der Muswiese – immer zu den geraden Jahreszahlen.

Welche Aussteller waren im Gewerbezelt und der landwirtschaftlichen Ausstellung 2019?

Bulldogs, ein leckeres Bier, die neuesten Dachsorten und Lichtschachtgitter: auf der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse und im Gewerbezelt des Bunds der Selbstständigen (BDS) gibt es viele Neuheiten zu sehen – und der Besuch der beiden Ausstellungen gehört für viele zum Pflichtprogramm auf der Muswiese.

Hier findest du das Ausstellerverzeichnis im Gewerbezelt des BDS.

136 Stände gibt es in diesem Jahr auf dem Freigelände der landwirtscahftlichen und Gewerbe-Ausstellung.

Welcher Promi spricht in der Reithalle?

Der BDS lädt jedes Jahr für den Donnerstag einen Politiker zur Mittelstandskundgebung ein. Wer 2020 bei sprechen wird, ist noch nicht klar. Im Jahr 2018 hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer gesprochen. 2019 war die Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in der Reithalle.

Wo kann ich mehr zur Muswiese erfahren?

Die Geschichte der Muswiese reicht weit zurück. 1463 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt. Doch wahrscheinlich ist sie noch viel älter. Unser Redakteur Harald Zigan gibt an den Markttagen eine Führung über den Markt und erzählt aus der Geschichte des berühmten Marktes.

Außerdem gibt es viele Publikationen, Bücher und Filme zur Muswiese.

