Als die Jungviehprämierung vor 60 Jahren Premiere auf der Muswiese feierte, war alles ein Stück kleiner – der Jahrmarkt, der Besucherandrang und nicht zuletzt die Rinder. Es sei Wahnsinn, sagen die erfahrenen Züchter am Rand des Platzes, wie entwickelt die Tiere heute schon ganz jung daherstolzierten.

Moderator Thomas Klenk, Vorsitzender des Rinderzuchtvereins Schwäbisch Hall, der die Prämierung zusammen mit der Rinder­union Baden-Württemberg und der Gemeinde Rot am See ausrichtet, hatte dafür die Erklärung parat: „Die Landwirte versorgen die Tiere heute wirklich das ganze Jahr über mit super Futter. Als Kälber bekommen sie Müsli: Mais, Kraftfutter. Da wachsen sie einfach besser als nur mit Milch und Heu.“ Und dann habe natürlich gezielte Zucht ihre Spuren hinterlassen. Wo Rinder früher zum „Natursprung“ – also zum Besamen, wie der Herrgott sich’s ursprünglich mal gedacht haben dürfte – in den Farrenstall kamen, und man mit etwas Glück die Wahl zwischen zwei Bullen hatte, ist die Menge an möglichen Vätern in der heutigen Zeit der künstlichen Befruchtung riesig.

Alle Rinder machen bei der Jungviehprämierung einen sehr guten Eindruck

Entsprechend begeistert zeigte sich Preisrichter Markus Wirt aus Hermaringen am Dienstag immer wieder von der Qualität der Hohenloher Tiere, die ihm vorgeführt wurden. Bei der Nummer 25, einer Horizont-Tochter der Familie Heilmann, die später bei den jüngeren Tieren gewinnen sollte, geriet der Juror regelrecht ins Schwärmen: „Eine groß gewachsene, tolle, angehende Milchkuh. Man sieht, dass das Rind mal eine richtige Granate werden kann. Wie die sich bewegt, das ist einfach ein Traum.“

Alle aufgetriebenen Rinder bekamen erste Preise. „Einen zweiten Preis gäbe es nur, wenn ein Tier einen großen Mangel hätte“, erklärte Klenk. Das sei aber nicht der Fall, denn die Bauern holten für die Muswiese ihr bestes Vieh aus den Ställen – trotz des schönen Wetters übrigens, bei dem auf den Höfen naturgemäß viele Arbeiten anfallen. Tradition geht in diesem Fall halt einfach vor.

Diesen Einsatz quittierte das einmal mehr zahlreiche Publikum immer wieder mit Beifall. Am Rand der Prämierung stand eine bunt gemischte Menge – von alten Bauern und Züchtern bis hin zu Landwirtschaftsschülern der Eugen-Grimminger-Schule, Likör-Liebhabern und jungen Leuten, die das Tippspiel zur Prämierung als große Gaudi zelebrieren. Die Jungviehprämierung auf der Muswiese ist für viele Menschen einfach Kult.

