Im Gewerbezelt der BDS Rot am See präsentieren sich jedes Jahr auf der Muswiese die lokalen Firmen aus der Gemeinde Rot am See und aus der Region. Diese Firmen findest du 2019 in dem Zelt:

Zwischen den beiden Haupteingängen

1. Hermann Stapf, Garten- und Landschaftsbau

Gewerbestände an der Wand links von den Eingängen

2. Verlag Ulmer, Infos Fachbücher, Fachzeitschriften

3. Actio-Rat, Steuerberatungsgesellschaft

4. Nell, Flexibella Bettsysteme

5. GKPF Finanzmakler, Versicherungen & Finanzen aller Art

6. Thermofit, Fitness-& Gesundheitsprodukte

7. STEAM, Dampfdruckbügelsysteme

Die Gewerbestände mit den Nummern eins bis 11 sind an diesen Orten im Zelt. Die Standnummern steigen im Uhrzeigersinn.

Rundgang nach links – Stände an der Zeltwand parallel zu den Eingängen

8. Gebrüder Bäcker, Putenbrüterei

9. Kochendörfer, Handel mit landwirtschaftlichen Produkten

10. Gundel, Land- und Weinhandel

11. Biermanufaktur Engel, Bier und Limonaden

Gewerbe an der Wand hinten links

12. mft transport systems, Fahrradträger für Anhängekupplung

13. Schmieg Reisen, Reisen aller Art

14. TRI WATI, Photovoltaikanlagen

An den hinteren Wänden befinden sich die Stände 12 bis 25. Die Standnummern steigen im Uhrzeigersinn.

Gewerbe an der Rückwand des Zeltes

15. Ruf, Betonpflastersteine

16. Deutsche Tiernahrung Cremer, Futtermittel

17. Strasser, Steinmetz

18. Heckel & Stein, Info zur Fütterung, Landhandel

19. Jakob & May, Bekleidungskonzepte

20. Vorwerk. Thermomix

21. EAW Erich Adam, Zauberstab

22. Outlet Hohenlohe, Freizeit- und Sportartikel

23. Ha-Ra, Umweltfreundliche Reinigungssysteme

24. Versicherungsbüro Wiesenbach

25. Adlerbrauerei C. Schmetzer, Biere und Softdrinks

Gewerbe an der rechten Zeltwand

26.1nfrarotdesign, Batteriemobil & Infrarotheizung

27. Pflegezentrum Rot am See, Pflegeinformationen

28. Farbenbund, Damenbekleidung aus der eigenen Werkstatt

29. AK-Kraus, Heizung, Sanitär, Lüftung, Solar

30. Heitzmann, Kaminofen, Pelletofen

31. Obenland, Reinigungsmittel

32. Schneider & Sohn, Erdbau, Abbrucharbeiten, Entsorgung

33. Nähzentrum Engelhardt, Näh- und Bügelmaschinen

34. Telschow GbR, Alu-Balkone, Zäune, Vordächer

Hier sind die Stände 26 bis 48. Standnummer 35 ist die BDS-Bühne im grauen Rechteck in der Mitte. Die Standnummern steigen im Uhrzeigersinn.

Gewerbe im Stände-Block vor dem Eingang

35. Bund der Selbstständigen, Aktionsbühne

36. VDK, Sozialverband

37. HeB, Wasserenthärtungsanlagen

38. German Genetic, Infostand über Zuchtschweine

39. Vorwerk. Raumpflegeprodukte

40. lmig's Schlummerland

41. LBV, Backwarenverkauf

42. Wild Gruppe

43. AMC, Servier- und Garsystem

44. Präger, Schlauchtechnik

45. Teichert, Planungsbüro

46. ALMO, Monatshygiene

47. Scheid, Magnetschmuck

48. Gemeinde Rot am See

Gewerbe im Block links hinten

49. Monis Modestudio, Damenmode

50. Donnerberg, Nacken- und Schultermassagegerät

51. albffness, Gewürzhandel

52. Landwehr, LED-Technik

53. FE GRUPPE, Versicherungsprodukte

54. Netzgesellschaft ODR, Strom, Gas, Messsysteme

55. EnBW ODR, Energiestromtarife

56. Weingut Walz

57. Bauer Holzbau, Bauer-Fühl-Mich-Wohl-Haus

58. DEEG, Werkzeuge und Industriebedarf

59. BBT Bauunternehmen

60. Hohenloher Tagblatt, Verlagsprodukte

61. Württembergische Versicherung

Zu guter letzt - hier befinden sich die Standnummern 49 bis 61. Stand 49 ist der im linken unteren Eck im grauen Rechteck. Die Standnummern steigen im Uhrzeigersinn.

