Für 3 Euro kommt ihr zur Muswiese und zurück nach Hause, wenn ihr in Rot am See zusteigt, dann zahlt ihr nur einen Euro. Das ist bei allen Muswiesenbussen gleich - einen Überblick über die Linien findest du hier.

Das sind die Haltestellen und Abfahrtszeiten der Linie 5

Die Busse fahren stündlich – mit kleinen Ausnahmen:

Hin (Start an erster Haltestelle)

Samstag: 11.05 Uhr bis 20.05 Uhr

Sonntag: 10.05 Uhr bis 20.05 Uhr

Wochentags: 18.05 Uhr bis 20.05 Uhr

Wolpertshausen

Abzweigung Hohenberg: +0 Minuten

Rathaus: +7 Minuten

Haßfelden, Kirche: +10 Minuten

Altenberg, Abzweigung: +12 Minuten

Windisch-Brachbach, Ort: +15 Minuten

Dünsbach, Hauptstraße: +21 Minuten

Leofels, Ort: +27 Minuten

Dörrmenz, Ort: +30 Minuten

Lendsiedel

Ortsmitte: +34 Minuten

Am Espele: +36 Minuten

Kirchberg

Haller Straße: +38 Minuten

Crailsheimer Straße: +40 Minuten

Tal: +42 Minuten

Gaggstatt, Brücke: +46 Minuten

Niederwinden, Landstraße: +49 Minuten

Oberwinden, Ort: +51 Minuten

Musdorf, 1. Einfahrt: +55 Minuten

Zurück (Start an erster Haltestelle)

Samstag: 15 Uhr bis 1 Uhr und 1.30 Uhr, nicht um 21 Uhr

Sonntag: 12 Uhr bis 0 Uhr und 0.30 Uhr, nicht um 21 Uhr

Wochentags: 19 Uhr bis 0 Uhr und 0.30 Uhr (Donnerstag bis 23 Uhr), nicht um 21 Uhr

Musdorf, 1. Einfahrt: +0 Minuten

Brettenfeld, Ort: +5 Minuten

Rot am See

Rathaus: +7 Minuten

Turnhalle: +9 Minuten

Oberwinden, Ort: +11 Minuten

Niederwinden, Landstraße: +12 Minuten

Gaggstatt, Brücke: +14 Minuten

Kirchberg

Tal: +17 Minuten

Haller Straße: +21 Minuten

Lendsiedel

Am Espele: +23 Minuten

Ortsmitte: +25 Minuten

Dörrmenz, Ort: +29 Minuten

Leofels, Ort: +32 Minuten

Dünsbach, Ort: +36 Minuten

Obersteinach, Ort: +38 Minuten

Windisch-Brachbach, Ort: +41 Minuten

Altenberg, Ort: +44 Minuten

Haßfelden, Ort: +46 Minuten

Wolpertshausen

Rathaus: +49 Minuten

Ziegelrain: +51 Minuten



