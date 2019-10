Für 3 Euro kommt ihr zur Muswiese und zurück nach Hause, wenn ihr in Rot am See zusteigt, dann zahlt ihr nur einen Euro. Das ist bei allen Muswiesenbussen gleich - einen Überblick über die Linien findest du hier.

Das sind die Haltestellen und Abfahrtszeiten der Linie 1

Hin (Start an erster Haltestelle)

Samstag: 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr (ab 18.30 Uhr halbstündig)

Sonntag: 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr

wochentags: 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Langenburg

Alte Schule: +0 Minuten

Gartenstraße: +2 Minuten

Roseneck: +3 Minuten

Michelbach/Heide, Ort: +6 Minuten

Gerabronn

Friedhof: +10 Minuten

Markt: +12 Minuten

Schule/ZOB (Steig 3): +15 Minuten

Rückershagen, Landstraße: +17 Minuten

Beimbach, Linde: +20 Minuten

Lenkerstetten, Ort: +23 Minuten

Rot am See, Turnhalle: +27 Minuten

Musdorf, 1. Einfahrt: +30 Minuten

Zurück (Start an erster Haltestelle)

Samstag: 14 Uhr bis 1.30 Uhr (ab 22 Uhr halbstündig)

Sonntag: 12 Uhr bis 0 Uhr

wochentags: 19 Uhr bis 0 Uhr (Donnerstag bis 23 Uhr)

Musdorf, 1. Einfahrt: +0 Minuten

Lenkerstetten, Ort: +11 Minute

Beimbach, Linde: +14 Minuten

Rückershagen, Landstraße: +17 Minuten

Gerabronn

Schule/ZOB (Steig 3): +19 Minuten

Markt: +21 Minuten

Friedhof: +22 Minuten

Michelbach/Heide, Ort: +25 Minuten

Langenburg

Roseneck: +27 Minuten

Gartenstraße: +28 Minuten

Alte Schule: +29 Minuten

