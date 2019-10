Was ist das wieder für ein tolles Wetter bei der Muswiese! Die Sonne scheint und zehntausende Menschen zieht es in das kleine Dorf neben Rot am See. Auf dem großen Krämermarkt, im Vergnügungspark und auf der landwirtschaftlichen und Gewerbeausstellung tummeln sich die Leute durch die Massen, auf Hohenlohes ältestem Fest.

Muswiese 2019 Das Muswiesen-Wochenende 2019

Muswiesen-Warm-Up am Freitagabend

Schon am Freitag haben sich vor allem die jungen Leute schon auf das Fest vorbereitet, beim Muswiesen-Warm-Up im Partystadl:

Muswiese 2019 Partybilder vom Muswiesen-Warm-Up im Partystadl

Offizielle Eröffnung der Muswiese

Sonntags um 10.30 wird die Muswiese eröffnet. Im Gewerbezelt des BDS treffen sich Politiker und Freunde der Muswiese:

Muswiese 2019 Bürgermeister Gröner eröffnet die Muswiese

Tanz auf der Boxautofläche

Am Samstagabend haben auf der Fläche der Autoscooter Tänzerinnen die Zuschauer erfreut:

Muswiese 2019 Aufführung am Autoscooter am Samstagabend

