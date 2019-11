Seit 138 Jahren baut die Firma Weiss mit Sitz in Oberrot-Scheuerhalden Häuser nach Maß. 1989 eröffnete sie ihr Musterhaus-Zentrum im Hauptort. Weil eine Ausdehnung hier nicht möglich war, errichtete sie im Jahr 2001 das erste

Mustehraus in Hohenhardtsweiler. Aktuell können dort vier besichtigt werden.

Im Jahr 2015 sah sich der Oberroter Gemeinderat erstmals mit dem Wunsch der Inhaberfamilie Noller konfrontiert, die Musterhauswelt zu erweitern. Das seinerzeit gestartete Bebauungsplanverfahren „Lange Äcker Erweiterung I“ geriet zunächst ins Stocken, lag im Januar 2019 aber wieder auf dem Tisch.

13 private Stellungnahmen zu den Plänen für die Musterhaus-Siedlung

In der öffentlichen Sitzung Ende Juli billigte der Gemeinderat den überarbeiteten Entwurf, der anschließend veröffentlicht wurde. Neben den Trägern öffentlicher Belange gaben 13 Privatpersonen Stellungnahmen ab, die nach Abwägung in den jetzigen Unterlagen ihren Niederschlag fanden. Nach erneut kontroversen Diskussionen setzte der Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Montag den Schlusspunkt und folgte dem Antrag der Verwaltung, den Bebauungsplan als Satzung zu beschließen.

In einer öffentlichen Informationsveranstaltung im April hatte Geschäftsführer Hans Volker Noller die Pläne der Firma erläutert. Die Musterhauswelt in Hohenhardtsweiler soll über einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren hinweg auf bis zu 22 Häuser erweitert werden. Im Gegenzug gehen ausgediente in den allgemeinen Siedlungsbestand über, was die Dimension relativiert. Der jetzt beschlossene Bebauungsplan, ausgewiesen als Sondergebiet für Musterhäuser mit Anschlusswohnen, soll der Firma langfristige Sicherheit für ihre wirtschaftliche Entwicklung geben und nicht zuletzt die Arbeitsplätze sichern.

„Aus baurechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken“, schreibt beispielsweise die Untere Baurechtsbehörde in ihrer Stellungnahme. Auch seitens der Landwirtschaftsbehörde oder des Regionalverbands werden keine grundsätzlichen Bedenken erhoben. Die Naturschutzbehörde merkt an: „Soweit die beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden, bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.“ Zur Absicherung wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen.

Mehrere Einwohner von Hohenhardtsweiler wollen das alles nicht gelten lassen. Sie sehen erhebliche Belastungen durch jahrelangen Baulärm, starken Verkehr und ihre Einfahrten zuparkende Autos auf sich zukommen. Sie sorgen sich um ihre ländliche Idylle und die sie umgebende Natur. Gerade der Ruhe und Aussicht wegen seien sie hierhergezogen, ist in den umfangreichen Stellungnahmen zu lesen.

Haller Umweltzentrum: „Baugebietsplanung unverzüglich beerdigen“

Sie argumentieren mit der hochwertigen Wiesenfläche, die überbaut werden soll, oder auch den hohen Investitionskosten für die verschuldete Kommune. Sie plädieren für einen alternativen Standort im Gebiet Fronrot, oder zumindest für eine andere Zufahrtsregelung zum Gebiet Lange Äcker, was nach derzeitigem Stand der Dinge aber wohl nicht möglich ist.

Schützenhilfe versprechen sie sich jetzt vom Haller Umweltzentrum. Dessen Leiter, der Biologe Martin Zorzi, sieht den Schutz der Natur nicht gewahrt und ist der Ansicht, dass „die Baugebietsplanung unverzüglich „beerdigt“ werden sollte“. Die Gemeinde ist nach wie vor um Interessensausgleich bemüht. Sie hat eine Teilortsversammlung in Aussicht gestellt.