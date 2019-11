An die 300 Zuschauer sahen die Bühnenversion des ABBA-Musicalfilms „Mamma Mia goes Hollywood“ – in einer ganz eigenen, in sechs Proben seit Anfang Oktober erarbeiteten Fassung, die die „Junge Bühne Kreßberg“ am Freitag und Samstag bot. Die Gruppe zeigte also nicht das originale Musical...