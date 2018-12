Ehrenamt Museumsmitarbeiter feiern Jahresabschluss

Hall-Wackershofen / Andreas Scholz

Die Tischreihen in der Gailenkirchener Turnhalle sind fast vollständig besetzt, als Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim gut gelaunt das Mitarbeiterfest mit einem kleinen Jah-

resrückblick einläutet. „2018 kamen wir im Freilandmuseum auf 117 000 Besucher. Das ist das beste Ergebnis seit 28 Jahren“, freut sich Halls Rathauschef. „Das Backofenfest war mit 12 700 Besuchern wieder einmal das Flaggschiff, aber auch der Pflanzenmarkt war mit mehr als 10 000 Gästen gut besucht“, ergänzt er. Insgesamt seien beim diesjährigen Backofenfest fast rekordverdächtige 2500 Blooze gebacken worden. Auch dass immer wieder Filmteams sich auf dem Museumsgelände blicken ließen, registriert Pelgrim wohlwollend. Bei den Mitgliederzahlen weiß der Oberbürgermeister ebenfalls nur Positives zu vermelden. Inzwischen ist die Mitgliederzahl des Hohenloher Freilandmuseums auf 1703 angewachsen.

Museumsleiter Michael Happe betont, dass sich die Besucher im nächsten Jahr neben beliebten Veranstaltungen wie dem Schlachtfest, dem Käsemarkt oder dem vorweihnachtlichen Markt auch auf andere Highlights freuen dürfen. „Bereits zum Auftakt der Museumssaison am 17. März wollen wir die Küfer-Werkstatt eröffnen. Bei der Osterwerkstatt im April werden die Kinder ihren Spaß haben und beim Hohenloher Mundartgipfel gibt es auch viel zu lachen“, so Happe. „Auch die Umsetzung der alten Scheune aus Crailsheim-­Lohr zur Erweiterung unseres Käshofs wollen wir 2019 abschließen.“

Pfarrer Mayer im Fokus

Weitere Highlights im Museumskalender 2019: die Sonderausstellung „Gelebte Geschichte – Impressionen historischer Alltagsdarstellung“ am 2. Juni und die Feierlichkeiten im September anlässlich des 300. Geburtstags von Johann Friedrich Mayer (1719-1798). Der Pfarrer, auch als „Gipsapostel“ bekannt, reformierte einst die Landwirtschaft in Hohenlohe. „Wir bringen im September dann Mayers Lehrbuch für Landwirte und Hauswirte aus dem Jahr 1773 neu heraus“, bekräftigt der Museumsleiter.

Michael Happe und Hermann-Josef Pelgrim zeichnen bei der Feier auch langjährige Helfer des Hohenloher Freilandmuseums aus. Über eine Urkunde für ihr 30-jähriges Engagement im Museumsdorf freut sich Brigitte Hermann aus Schwäbisch Hall. „Die Arbeit im Verkaufsteam beim Käsemarkt hat mir genauso gefallen wie das gemeinsame Töpfern mit den Kindern“, betont sie. Noch fünf Jahre länger dabei ist Wolfgang Mau aus Gailenkirchen, der zum Backofenfest ebenso einen besonderen Bezug hat. „Ich bin schon einige Jahre als Ochsenbrater beim Backofenfest dabei“, sagt der Rentner. Bereits seit 45 Jahren im ehrenamtlichen Helferstab des Freilandmuseums aktiv sind Erwin Bühler aus Oberrot-Wolfenbrück und Inge Brielmayer aus Schwäbisch Hall. Inge Brielmayer erinnert sich noch gut an ihre Anfänge. „Ich war schon dabei, als Erich Specht in Untermünkheim-Schönenberg ein Hohenloher Bauernmuseum aufgebaut hat“, erklärt sie. Aus dem kleinen Bauernmuseum, das der ehemalige Haller Bürgermeister ins Leben rief, ging später dann das Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen hervor. Auf dem Museumsgelände in Wackershofen machte Inge Brielmayer unter anderem zahllose Führungen. Seit Jahren verstärkt die Rentnerin auch das „Rosenküchle-Team“ während des Backofenfests.

Einen historischen Handwerker-Beruf in Ehren hält Erwin Bühler aus Oberrot-Wolfenbrück. Der 89-Jährige hat einst den Beruf des Wagners in seiner Jugend selbst noch erlernt. „Später habe ich aber dann doch auf eine kaufmännische Laufbahn in der Bausparkasse Schwäbisch Hall umgesattelt“, erläutert er. Seine Leidenschaft für den Werkstoff Holz ist bis heute ungebrochen. Wenn die Zeit und die Gesundheit es zulassen, dann gibt der Rentner in der historischen Werkstatt den Museumsbesuchern einen Einblick in den Wagner-Beruf.