Wie die Polizei mitteilt, betraten zwei Männer am Mittwoch gegen 7.15 Uhr eine Spielhalle in der Fornsbacher Straße in Murrhardt. Sie bedrohten dort eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und erbeuteten so einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Danach flüchteten sie aus dem Hintereingang in Richtung der Murr.

Die beiden Täter waren laut Zeugenaussage dünn, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und rund 20 Jahre alt. Die Männer trugen dunkle Hosen sowie dunkle Oberbekleidungen. Einer der Räuber war mit einer grauen Weste bekleidet. Bei dem Waffenträger konnte zudem ein weiß-rotes Emblem im Brustbereich erkannt werden. Sie sprachen beide gebrochenes Deutsch.

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise, Telefon 07151/9500, entgegen.