In einem Wohnheim in Murrhardt brennt es. Ein Mann soll das Feuer gelegt haben. Die Polizei nimmt ihn mit.

Große Aufregung herrschte am frühen Freitagabend in der Hörschbachstraße in Murrhardt. Kurz vor 19 Uhr musste die Feuerwehr ausrücken. Der Leitstelle war der Brand eines Zimmers in einem Wohnheim gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens anrückten, wurden sie nach Zeugenaussagen massiv bei der Arbeit behindert. Der mutmaßliche Verursacher des Feuers – über den es derzeit keine näheren Informationen gibt – saß auf einem Vordach des Gebäudes und warf mit Kieselsteinen und anderen Gegenständen auf Passanten und Feuerwehrleute, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Samstag nach Auswertung des Einsatzprotokolls berichtete.

Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Gewahrsam

Polizisten ist es schließlich gelungen, den Mann vom Dach zu holen und in Gewahrsam zu nehmen, damit die Feuerwehr, die mit 29 Kräften und fünf Fahrzeugen angerückt war, ungehindert den Brand löschen konnte. Die Feuerwehrleute konnten dem Spuk rasch ein Ende bereiten und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern.

Durch den Zwischenfall wurde glücklicherweise keiner der Anwesenden verletzt. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Bei dem Wohnheim handelt es sich nach Informationen unserer Zeitung um eine Einrichtung für betreutes Wohnen, nicht um eine psychiatrische Anstalt. Über das Motiv des vermeintlichen Brandstifters und weitere Hintergründe der Tat liegen der Polizei derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.

