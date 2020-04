Kaum ist eine gemeldete wilde Müllablagerung beseitigt, entsteht woanders bereits eine Neue. Das beklagt das Landratsamt Schwäbisch Hall in einer Pressemitteilung. Denn wo Müll ist, komme gerne Müll hinzu. Dieses Bild bietet sich in letzter Zeit leider immer öfters. Als wilde Abfallablagerung bezeichnet man Abfälle, die auf öffentlichen Straßen und Plätzen aber auch in Feldgemarkungen oder Waldgebieten wild entsorgt werden.

Diese wilden Müllablagerungen bergen auch die Gefahr, dass durch Giftstoffe, die in den Boden sickern, Grundwasser und Gewässer verseucht werden können.

Deshalb bittet die Kreisverwaltung die Bürger: Nehmt die vorhandenen Entsorgungsmöglichkeiten auf unseren Entsorgungszentren und Wertstoffhöfen wahr. Der Weg dorthin ist kaum weiter als der zu den Feld-, Wiesen- und Waldwegen oder zu den Containerstandorten.

Kostenlose App zum Melden wilder Müllhalden

In unserer kostenlosen Abfallinfo-App „Abfallinfo SHA“ (lade hier die App für Android herunter – hier bekommst du die App für dein Apple-Gerät) können Sie uns über den „Wilder-Müll-Melder“ wilde Müllablagerungen direkt mit Standortmitteilung und Foto mitteilen. Die erhaltenen Meldungen werden zeitnah bearbeitet. Zudem weisen wir darauf hin, dass wir versuchen den Verursacher solcher illegalen Abfallablagerungen zu ermitteln um weitere Schritte einleiten zu können. Auch für Hinweise Ihrerseits sind wir dankbar.