In blütenweißem Hemd, mit Krawatte und guter Stoffhose wird Georg M. gestern in Handschellen in den großen Gerichtssaal des Heilbronner Landgerichts geführt. Es ist fast das gleiche Outfit, in dem der heute 66-Jährige vor über zwei Jahren als Mörder seiner Ehefrau verurteilt worden war....