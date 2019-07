Beim Modellflugtag in Untermünkheim fliegen Spitzenpiloten aus dem In- und Ausland. Viele besondere Maschinen sind dabei.

Hunderte Menschen stehen zwischen Enslingen und Geislingen in der sommerlichen Hitze und recken ihre Köpfe gen Himmel. Vom Wald her kommt gerade ein Jet angerauscht, dreht einen Looping, stürzt runter zur Erde. Knapp über der Flugbahn gleitet er dahin, ehe er sich wieder in den Sommerhimmel erhebt.

Der Einladung des Modellflugclubs Untermünkheim sind rund 50 Modellflieger gefolgt. Mit ihren Segelfliegern, Jets und Helikoptern zeigen sie in fünf- bis zehnminütigen Shows ihr Können. Zwei bis drei Kilo schwer sind die Maschinen. Ihre Flügelspannweite ist deutlich größer als die der üblichen Flieger, mit denen die Piloten unterm Jahr hier ihre Pirouetten drehen. „Hier ist nichts durchschnittlich“, sagt Andreas Künzel vom MFC Untermünkheim. „Hier gibt es nur Besonderheiten zu sehen. Jeder will zeigen, was er kann und was er hat.“

Gäste aus Peru und China

Die Modellflieger sind aus ganz Deutschland gekommen, manche sogar aus dem Ausland: aus Liechtenstein, Peru und China. Durch die Verbindungen, die der Club über die Jahre aufgebaut hat, sowie Robin Trumpps Aktivitäten in der Nationalmannschaft und als deutscher Meister sind viele Flugfreundschaften entstanden. Sie sorgen jetzt für ein spannendes Unterhaltungsprogramm für die Besucher – und machen den Modellfliegern selbst viel Spaß.

„Vor Publikum zu fliegen ist immer etwas Besonderes“, findet Alexander Raff, der aus Stuttgart angereist ist. Seine „Mephisto“ hat er nicht selbst gebaut. Dafür habe er zu wenig Zeit, sagt der 20-Jährige. In den Modellbausatz aus Thailand habe er trotzdem etwas Zeit stecken müssen, aber der Hauptfokus liege auf dem Fliegen. „Die Zeiten sind vorbei, als man den ganzen Winter im Keller gebastelt hat“, erklärt Holger Küstner vom Modellflugclub. „Die Bausätze aus Asien sind so günstig, ein einfaches Einsteigermodell liegt bei 125 Euro, das macht vielen mehr Spaß, als Hunderte Stunden in einen Flieger zu stecken.“

Enrico Täter ist einer der Publikumslieblinge. Gekonnt lässt er seinen Jet am Himmel kreisen, fliegt Loopings, lässt seinen Flieger fast senkrecht zum Boden stehen. „Er ist ein in ganz Europa bekannter Showpilot“, erklärt Künzel. „Im Oktober wird er eine Show in China fliegen.“

Nach ihm zeigt Franz Herzog aus Stuttgart eine Besonderheit: Im sogenannten Fesselflug lässt er seinen Segelflieger überm Kopf kreisen. In den 1950er- und 60er-Jahren war die Technik Standard, dann wurde sie von der Fernsteuerung fast gänzlich verdrängt. „Nur noch wenige beherrschen das“, weiß Künzel. Die Technik sei sehr anstrengend. Minutenlang hält der Pilot dabei an seinem ausgestreckten Arm ein Seil, an das das Modellflugzeug gebunden ist.

Die Piloten vom Red-Bull-Team­ kann man schon als Profis einordnen, auch wenn sie, wie alle Teilnehmer, nur Hobbypiloten sind. Zu dritt zeigen sie atemberaubende Formationen, malen ein Herz an den Himmel, fliegen parallel über die Flugbahn. Tim Stadler, Robert und Sebastian Fuchs sind aus der Nähe von Nürnberg angereist. Schon seit Jahren zeigen sie in Untermünkheim ihr Können.

Bis zu 30.000 Euro teure Miniaturmaschinen kreisen über den Köpfen der Besucher. Sie sollen so aussehen wie das Original, scale und semi-scale sagt der Fachmann dazu. Der Trend sei in den vergangenen Jahren stark zu Elektromotoren und Helikoptern gegangen. Letztere seien aber etwas in Verruf geraten, findet Oliver Polowy, wegen der zunehmenden Anzahl an Drohnen. „Vor allem die Billigdinger vom Discounter haben nichts mit unseren Modellfliegern gemeinsam.“ Die Leute müssten sich auch über die rechtlichen Bedingungen klar werden, so seine Meinung. Im Modellflugclub Untermünkheim könnten aber Interessierte gerne einmal mit richtigen Fliegern abheben. Ein Schnuppertraining für Neueinsteiger, auch für Kinder und Jugendliche, sei jederzeit möglich.

