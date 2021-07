Das Land müsse den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. „Nur so kann der Verkehrssektor einen wirksamen Beitrag am Klimaschutz leisten“, sagt Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) am Freitag bei einer digitalen Pressekonferenz aus Anl...