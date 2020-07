Die Mobilfunk-­Versorgung im Landkreis Schwäbisch Hall ist jetzt besser, schreibt die Telekom in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen hat in den vergangenen zwei Monaten drei Standorte mit LTE erweitert: in Schwäbisch Hall, Frankenhardt und Fichtenau. Auch der Empfang im Haus verbessere sich durch die Maßnahme.

Die Telekom betreibt im Landkreis Schwäbisch Hall jetzt 62 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 95 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 41 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an neun Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Hierbei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um Flächen für neue Standorte anmieten zu können.

5G-Netz kommt auch nach Deutschland

„Wir bauen in 2020 bis zu 2000 neue Mobilfunkstandorte. Darüber hinaus werden wir an über 10.000 weiteren Standorten die Kapazitäten für unsere Kunden vergrößern“, hebt die Telekom hervor. Der LTE-Ausbau sei auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im 5G-Netz genutzt werden. Wer mehr über die Verfügbarkeit an seinem Wohnort erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau informieren.