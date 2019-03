Juliane Vees, Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern, gibt in Hohebuch Tipps, wie gegengesteuert werden kann.

„Schweigst du noch oder redest du schon?“ lautet der Titel eines Themenabends im Evangelischen Bauernwerk in Hohebuch, der sich mit dem Mobbing an Bauernkindern befasst. Mit Juliane Vees, Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern, hat die Ländliche Heimvolkshochschule eine Expertin eingeladen, die Mobbing an Bauernkindern auch in ihrer eigenen Familie im Raum Freudenstadt erfahren hat. „Mein Sohn wurde in der Schule viele Jahre gehänselt, weil er aus einer Bauernfamilie stammt“, erklärt sie. Ihr Sohn studiert inzwischen Wirtschaftsinformatik.

350 Umfrageteilnehmer

Vees präsentiert in ihrem Vortrag Ergebnisse einer Umfrage zu Mobbing an Bauernkindern, die der Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern im vergangenen Winter durchgeführt hat. „Wir haben von 350 Teilnehmern insgesamt 2500 Antworten bekommen. Die meisten Reaktionen stammen aus dem Südwesten, aber auch aus Nordrhein-­Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben uns Bauernfamilien ihre Erfahrungen mit Mobbing geschildert.“

„Zurück zum Misthaufen“

Vees liest auch Erfahrungsberichte von betroffenen Bauernfamilien vor, die die 20 Zuhörer emotio­nal aufwühlen. „Ein Bauer aus Schleswig-Holstein hat uns geschrieben, wie sein vierjähriger Sohn im Kindergarten beschimpft wurde, dass er nach Kuhstall stinkt.“ Starker Tobak ist auch das Kindheitserlebnis von Karl Corino: Der Journalist ist einst auf einem Bauernhof im mittelfränkischen Ehingen aufgewachsen und hat Juliane Vees ebenfalls von belastenden Erfahrungen in der Schulzeit berichtet. „Der Dorfpfarrer war sein Religionslehrer und der hat ihm mehr als einmal gesagt, dass er wieder zu seinem Misthaufen zurückkehren soll.“

Mit den schockierenden Erfahrungsberichten und den ernüchternden Zahlen aus der Umfrage ist der Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern in die Offensive gegangen. Vees: „Neben dem Bauernverband hat sich auch das Kultusministerium dankbar gezeigt, dass wir auf das Mobbing an Bauernkindern stärker aufmerksam machen.“ Mit Kultusministerin Susanne Eisenmann habe sie schon gute Gespräche geführt. Auch vor einigen Wochen auf der Grünen Woche in Berlin konnte die Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern auf den Leidensdruck vieler Bauernkinder im Schulalltag hinweisen.

Tenor: Image verbessern

Nach dem Vortrag werden in der Runde Lösungsansätze diskutiert, um Mobbing an Bauernkindern zu verhindern. Fast alle stimmen zu, dass die Landwirtschaft ihr Image verbessern sollte. Viele fordern aber auch, dass die Verbraucher noch stärker dafür sensibilisiert werden müssen, was auf einem Bauernhof alles geleistet wird. Vees betont, dass es allein mit Aktionen wie „Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg“ oder der Nutzung von Social-Media-Kanälen nicht getan sei. „Auch die Lehrmaterialien in der Schule sollten teilweise überarbeitet werden, um falsche Vorstellungen über das Leben auf dem Bauernhof abzubauen“, bekräftigt sie.

Schulwechsel als letztes Mittel

Zum Schluss gibt Juliane Vees ihren Zuhörern noch einen letzten Rat mit auf den Weg. „Warten Sie als Familie nicht zu lange, wenn Ihr Kind wegen seiner Bauernhof-Herkunft gemobbt wird. Falls von der Schule keine Hilfe kommt oder interne Klärungsversuche mit den Eltern und den Lehrern nicht fruchten, dann sollten Sie bei anhaltendem Mobbing über einen Schulwechsel nachdenken.“

