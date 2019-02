Kammermusik Mitreißend leidenschaftlich

Gschwend / Ralf Snurawa

Dass das Fauré Quartett – einst Artist in Residence des Bilderhaus-Vereins – immer noch eine Menge Anhänger unter den Konzertgängern des Gschwender Musikwinters hat, bewies das Konzert vom letzten Samstag. Im Zentrum stand die Uraufführung eines Klavierquartetts von Stefan Heucke. Der Komponist wurde in Gaildorf geboren und lebt heute in Bochum.

Im Gespräch mit Cellist Konstantin Heidrich – selbst, wie zu hören, mit familiärem Bezug zu Gaildorf – berichtete Heucke über die Entstehung seines Werks. Vor fünf Jahren hätten die Musiker ihm den Auftrag erteilt. Im Jahr darauf sei ihm bei einem Grönland-Besuch die entscheidende Idee für das Stück eingefallen. Variationen über Franz Schuberts Vertonung des „König in Thule“ kamen Heucke vor kalbenden Gletschern in den Sinn. Sie machen den zweiten der beiden Sätze des „wild und zerklüftet“ klingenden Stücks aus. Hauptintervalle seien kleine und große Terzen, die Harmonik eher traditionsverbunden. Oft erklingen Dur- und Moll-Akkorde gleichzeitig.

Emotionaler Ausbruch

In der Tat hatte Heucke sich stilistisch eher romantisierend im ersten Satz, der wie aus dem Lied destilliert wirkte, den Schubertschen Tönen angenähert. Besonders der einleitende langsame Abschnitt wies auf die Lied-Atmosphäre hin. Zu gehaltenen Tönen der Streicher erklang schreitendes Stakkato im Klavier. Dem folgten ein erster emotionaler Ausbruch, walzerhaftes Melodieweben, hastiger Tönefluss, Kontrastieren von hellen Klängen und bedrohlichen Basstönen, scharf punktierte Rhythmik und eine kraftvolle Steigerung zum Satzende hin. Das Liedzitat im Klavierquartettsatz erklang ausdrucksstark vorgetragen und erschien wie der langsame Satz des Werks.

Die darauf folgenden Variationen wirkten im Grunde ähnlich wie der Durchgang des ersten Satzes. Scherzohaftes Tänzeln reichte hier gesanglichem Spiel die Hand, rezitativische Töne gingen einer Fuge voraus, die an ein Bachsches Ricercar gemahnte.

Was zum Ende hin folgte, waren klangliches Verdichten in einer zweiten Fuge und die Wiederaufnahme des Werkbeginns in umgekehrter Ausführung: mit stakkatoartigem Zupfen in den Streichern und liegenden Klängen nun im Klavierpart. Das Publikum bedachte Ausführende wie den Komponisten mit viel und lang anhaltendem Beifall.

Eingerahmt wurde Heuckes, dem Fauré Quartett auch gewidmetes, Werk von Klängen Sergej Rachmaninovs und Johannes Brahms‘. Zu Beginn zeigten sich die vier Musiker als Klangbildmaler. Rachmaninovs Étude tableau op. 39 Nr. 6, inspiriert von „Rotkäppchen und der Wolf“, klang energisch und spannungsreich, kontrastiert von kantablem Ineinandergreifen von Erika Geldsetzers Violin- und Konstantin Heid­richs Violoncellospiel.

Noch gesanglicher erschien die ebenfalls in a-Moll stehende Etüde op. 39 Nr. 2, bei deren Komposition Rachmaninov an das Meer und Seemöwen gedacht hatte. Der Luftigkeit des Beginns setzte Sascha Frömbling große Melodienintensität auf der Viola entgegen.

Die bestimmte auch die Wiedergabe von Brahms‘ g-Moll-Klavierquartett. Dabei hatten sich die Musiker des Fauré Quartetts nicht nur für ein leidenschaftliches, sondern ebenso für ein ausgesprochen nuancenreiches Ausloten entschieden. Das zeigte schon der erste Satz. Drängender, nervös wirkender Impuls bestimmte neben kraftvoller Ge-

sang­lichkeit den zweiten Satz. Lustvoll ausgesungen, triumphierende Klangpassagen eingeschlossen, war der folgende langsame Satz zu hören.

Das Finale bot noch einmal höchste, mitreißende Spiellust, konzentriert besonders in Dirk Mommertz‘ perlenden, virtuosen Klavierläufen. Dafür gab es begeisterten Applaus. Und als Zugabe ein äußerst gewitzt gespieltes „Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen“ aus Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ .