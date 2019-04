Teilnehmer aus ganz Deutschland und aus dem Ausland messen sich in Niederstetten beim „Harte-Mann-Extremlauf“. Kay-Uwe Müller verpasst die Zwei-Stunden-Grenze wieder knapp.

Beim sechsten „Harter-Mann-Extremlauf“ in Niederstetten kamen kürzlich auch erstmals Starter aus der Schweiz und den Niederlanden ins Vorbachtal, die zum neuen Teilnehmerrekord beigetragen haben. Der Wettbewerb ist Deutschlands einziger Lauf, der einen Championtitel zu vergeben hat. Von den 179 gemeldeten Startern konnten 166 das Ziel erreichen und mit einem Lächeln im Gesicht die Finisher­glocke läuten, was ebenfalls einmalig in Deutschland ist.

70-Jähriger geht auf die Strecke

Die Königsdisziplin mit 55,55 Kilo­metern und 999 zu laufenden Höhenmetern startete bereits um 7 Uhr bei noch frischen sieben Grad. Ein bunt gemischtes Starterfeld machte sich auf einer Strecke auf den Weg. Ältester Teilnehmer der Ultrastrecke war Helmut Sirtl (70) aus Reutlingen. Sieger wurde Dieter Ulbricht aus Stuttgart. Steffen Merkert aus Wertheim landete auf Platz 2, Heiko Thieme aus Niederstetten erzielte den dritten Platz. Bei den Damen lag Sybille Mai aus Augsburg vor Judit Menz aus Lauda und Nadine Ihrecke aus Berlin.

Beim traditionellen Hauptlauf über 33,3 Kilometer mit 680 Höhenmetern war Kay-Uwe Müller aus Ilshofen der klare Favorit. Im Vorjahr hatte er den ausgelobten Ein-Kilo-Silberbarren, der für das erstmalige Unterschreiten der Zwei-Stunden-Grenze vergeben wird, nur um 57 Sekunden verpasst. Bis Kilometer 28 war auch dieses Jahr die Sensation greifbar nahe, jedoch konnte Müller das hohe Tempo am letzten Berg, dem „Hard-Man-Hill“, nicht mehr halten und verpasste den Silberbarren erneut nur knapp mit einer Zeit von 2:02:47 Stunden.

Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Marcus Korb aus Schwäbisch Hall und Mike Büttner aus Bamberg. Bei den Damen siegte Rita Steger aus Erlangen vor Silke Raugust aus Steinheim und Carola Mahl aus Schwäbisch Hall.

Seibold siegt vor Schmitt

Der letzte Start des Tages galt den 17,5 Kilometern/210 Höhenmetern. Vorjahressieger Martin Schumann aus Ludwigsburg war verhindert, sonst wäre es zu einem spannenden Duell mit Günter Seibold aus Crailsheim gekommen. Seibold konnte unangefochten und mit neuem Streckenrekord von 1:07:53 Stunden den Titel vor Oliver Schmitt aus Rothenburg und Daniel Siegle aus Bietigheim-Bissingen erringen. Bei den Damen setzte sich Carmen Hautum aus Wettringen vor Sonja Haag aus Gollhofen und Evelyn Kaufmann aus Külsheim durch.

