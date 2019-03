Kunstwerke Mit der Säge Geschichten erzählen

Fichtenau / Viktoria Manka

Gebannt verfolgten die Schützlinge des Kindergartens in Wildenstein die Arbeit von Hildegard Diemer: „Die Kinder standen gespannt am Fenster, sie haben keinen Mucks von sich gegeben“, sagt die Künstlerin, die eine Eiche in eine Skulptur verwandelt hat.

Hildegard Diemer aus Ellenberg im Ostalbkreis ist in Fichtenau keine Unbekannte: Bereits im letzten Jahr hat sie im Auftrag der Gemeinde einige Skulpturen im „Zauberwald“ restauriert.

Die rund 200 Jahre alten Eichen am Kindergarten waren vom Eichen-Prozessionsspinner befallen. Vier der fünf Bäume mussten gefällt werden – aber eine Eiche wählte der Gemeinderat für ein Kunstwerk aus. Hildegard Diemer ist sich sicher, dass dieser Baum dafür bestimmt gewesen ist. Die Eiche steht zwar auf dem Gelände des Kindergartens, ist aber auch für alle Passanten gut sichtbar, da die Schnitzereien rundhe­rum angebracht wurden.

Die Künstlerin hat zwar ein Motiv im Kopf, dieses konkretisiert sich aber erst im Laufe des Bearbeitungsprozesses. „Wenn der Baum sich wehrt und ein Rückstoß auf die Säge kommt, dann weiß ich, dass ich da nicht reinschnitzen sollte. Ich schnitze mit dem Baum, es ist eine wortlose Übereinkunft.“ Und das alte Vogelhäuschen bleibt auch an Ort und Stelle.

In der Eiche sind verschiedene Motive zu erkennen, dabei ist für jeden etwas anderes sichtbar. Offensichtliches Motiv sind Kinder, eine Sonne und vier Arme, die „alles halten sollen.“ Diemers Kunstwerke haben keine Namen, denn der Baum dürfe auch Baum bleiben, so die Künstlerin. Der Eichen-Prozessionsspinner allerdings machte sich mit Lungenbeschwerden auch bei der Künstlerin bemerkbar.

„Mit den Händen habe ich auch eine gewisse Sehkraft“, erklärt Diemer. „Witterungsschwachstellen am Baum fühlt man mit der Säge sofort.“ Besonders wichtig sei, dass man sich bei der Arbeit von nichts ablenken lasse, weil das sogar gefährlich werden könnte. Für das Bearbeiten der Eiche benötigte sie mindestens drei bis vier verschiedene Sägen, von der Waldarbeitersäge bis hin zur Spitzsäge. Während sich Hildegard Diemer voll und ganz auf ihr Bild konzentriert, überwacht ihr Mann Technik und die Stabilität des Gerüsts. Zwölf Stunden hat es gedauert, bis das Kunstwerk am Kindergarten in Wildenstein vollendet war.

Dass Hildegard Diemer nicht nur eine ganz besondere Bindung zu den Bäumen hat, sondern auch zu ihren Auftraggebern, wird schnell deutlich: Gemeinsam mit ihrem Mann fährt sie im Sommer die Strecken ab, an denen ihre Skulpturen stehen. Gerne redet sie dabei mit den Besitzern und bekommt sogar heute noch Postkarten von ihnen geschickt. Im Herbst gibt es in Wallhausen eine Ausstellung im Rathaus. Hildegard Diemer will dort auch Skulpturen zeigen, die aus den Wildensteiner Eichenästen entstanden sind.

Werkstatt ist die Natur

Betritt man Hildegard Diemers Atelier in Ellenberg, verspürt man eine Atmosphäre der Ruhe und Stille. Seit 40 Jahren ist sie nun künstlerisch tätig. Früher hat sie sich auf das Malen und Zeichnen konzentriert, außerdem hat Diemer Bücher und Gedichte geschrieben.

Da sie etwas Neues probieren wollte, versuchte sie sich an der Motorsägenkunst. Am Anfang bekam sie nur wenig Zuspruch. Nachdem sich eine Arztpraxis für ihre Kunst interessierte, wurde Diemer bewusst: „Wenn ich nur ein paar Prozent der Leute erreichen kann, dann habe ich alles erreicht.“

Die Werkstatt sieht sie eher als Lagerraum. Das Bild einer Frau mit einer Motorsäge in der Hand ist ungewöhnlich: „Das ist Emanzipation, ich tue das, wozu ich fähig bin“, sagt Hildegard Diemer. Am Ende des Tages sei sie müde, habe jedoch keinen Muskelkater, die innere Zufriedenheit überwiegt allemal – auch dadurch, dass es ein Hobby ist und kein angemeldetes Gewerbe.

Motorsäge nicht gleich Pinsel

Zeichnen und Malen sei gegenüber der Sägearbeit eine ganz andere Art von Kunst, sagt Diemer. Man könne jederzeit etwas übermalen und Strukturen verwenden. Was man jedoch mit der Motorsäge bearbeitet, bleibt bestehen und könne nicht mehr verändert werden. „Holz ist ein ganz anderes Material, man kann es nicht mehr umarbeiten.“

„Manchmal suchen Kunden Motive aus dem Internet und wollen, dass ich diese in den Baum einsäge – aber wie gesagt, der Baum weiß, was er will, und der hat dabei bestimmt nicht an das ausgewählte Motiv gedacht, der hat ja kein Internet.“

Info Weitere Kunstwerke von Hildegard Diemer sind auf ihrer Webseite www.hildes-art.com zu sehen.