Klimaschutz Mit dem Auto-Akku das Essen kochen

Einhellige Meinung des Gemeinderats: Weitermachen

Die Reaktionen des Gemeinderats auf das energiepolitische Arbeitsprogramm waren fast durchweg positiv. Da die Kommune schon in vielen Bereichen in Sachen Klimaschutz aktiv sei, würde sie sich Wege verbauen, wenn sie jetzt nicht weitermache, meinte Heiko Dietterle (FWV). „Wir können sehr gut an Fördergelder rankommen“, ergänzte er. Deshalb seien die Kosten „problemlos refinanzierbar“.

Auch Frank Greiner (FWV) unterstützt das Vorgehen. Der Klimawandel sei in aller Munde, gab er zu bedenken. Und wenn man mit Projekten Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen könne, sei das nur zu begrüßen.

„Das passt wunderbar in unser Portfolio“, stellte Peter Wetter (SPD) fest. Sich jetzt auf dem auszuruhen, was man erreicht habe, bringe nichts, war die Meinung von Hubert Sinn (FWV). „Wir müssen weitermachen“, betonte er.

Manfred Schmidgall (FWV) fand die Ausführungen interessant, fühlte sich jedoch überfahren, das Arbeitsprogramm gleich an Ort und Stelle zu beschließen. Thomas Löffelhardt, Energiebeauftragter im Rathaus, versicherte, jede Einzelmaßnahme werde im Gremium vorgestellt und darüber abgestimmt.