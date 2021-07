Die Klasse 3a der Grundschule Michelfeld verfolgte am 19. Juli live die Online-Preisverleihung der Ferry Porsche Challenge 2021. Der dritte Platz löste großen Jubel aus. Hinten links Lukas Meng und Samira Bauer, die an der Bewerbungsausarbeitung mitgewirkt haben, Bürgermeister Wolfgang Binnig, der an der Projektvorstellung im Elevator Pitch beteiligt war sowie Rektor Eberhard Marstaller und Silke Bisschop, die M3 entwickelt und konzipiert haben. © Foto: privat