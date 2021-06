Planungsbeginn frühestens im Jahr 2022: So lautete die Prognose des Regierungspräsidiums Stuttgart im August 2017. Seitdem ist es ruhig geworden um die Michelfelder Ortsumfahrung. Das Projekt, das seit den 1970er-Jahren in der Gemeinde immer wieder kontrovers diskutiert wurde, schien in jüngerer ...